Kışlık domates sosu nasıl yapılır? Kışlık menemen tarifi | Kışlık domates hazırlığı

Kış yaklaşırken yaz nimetlerinden olan domatesi en güzel haliyle değerlendirmek gerekiyor. Kadınlar, kışlık menemen yapımı için kolları sıvadı. Peki kışlık menemen nasıl yapılır? Kışlık domates sosu yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekir? Kışlık menemen için en iyi tarif nedir?

Kışlık domates sosu ya da menemen yapmak için hazırlıklar başladı. Yaz ayları sona ermeden yazın en güzel nimetlerinden domatesi değerlendirmek için hanımlar kolları sıvadı. Kışın fiyatları yükselen ve bulunması zor olan domatesin sosunu hazırlamak için tarifler merak ediliyor. Kışlık domates sosu tarifi ya da kışlık menemen tarifi Türk kadınları tarafından araştırılıyor.

Kışlık domates sosu tarifi | Kışlık menemen yapımı

Kışın tüketmek için şimdiden domates sosu ya da menemen hazırlıklarına başlamak gerekiyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan ve birçok yemekte kullanılan domatesin sosu nasıl yapılır? Kışlık menemen tarifini araştıran hanımlar için işte tarif…

Kışlık menemen, domates sosu malzemeleri:

10 kilogram domates

10 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

Tuz

Kışlık domates sosu yapılışı

Marketten ya da pazardan alınan domatesleri ilk önce bol suda yıkamak gerekiyor. Hatta daha iyi temizlenmesi için karbonatlı su kullanılabilir.

Domatesleri yıkarken de ocakta su ısıtın. Isınan su kaynadıktan sonra derin bir kaba dökün.

Sosları koyacağınız cam kavanozları suyun içine koyun. Akabinde kavanoz kapaklarını da sıcak sudan geçirin.

Kışlık menemen yapmak için kullandığınız domateslerin kabuklarını soymamanız gerekiyor ancak kabuklar sizi rahatsız ediyorsa soymayı tercih edebilirsiniz. Zira gıdada ölçülen en güçlü antioksidan, kanser, kalp hastalığı ve maküler dejenerasyonun önlenmesinde rol oynadığı düşünülen likopenin domateste bol miktarda bulunuyor. Özellikle konserve yaparken domatesin kabuğunun soyulmaması bu yüzden oldukça önemli.

Sonrasında domatesleri yemeklik şeklinde doğrayın, isterseniz robottan da çektirebilirsiniz.

Ardından doğradığınız domatesleri su dolu bir tencereye alın ve kaynatmaya başlayın.

Kışlık domates sosu yapımı için tenceredeki domatesler kaynadıktan sonra hazır halde bekleyen kavanozlara doldurun.

Sonrasında konserve halindeki domateslerinizin üzerine yağ ekleyin ve ağzını asla hava almayacak şekilde sıkıca kapatın.

Akabinde üzerinde bez olan bir tepsiye kavanozları ters çevirip koyun ve bir gece bu şekilde bekletin.

Bir gün sonrasında konserveleri kontrol edin, kapakları açmaya çalışın, eğer konserve kapağı açılmıyorsa kışlık domates sosunuz olmuş demektir ancak bir zorlamada açılırsa, olmamış demektir.