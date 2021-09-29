Kırık saç uçları onarılabilir!

Kadınlar için saçları çok kıymetlidir ve hiçbir kadın saç uçlarının kuru, sert, kırık ve mat görüntülü olmasını istemez. Saç kestirmenin bile bazen çare olamadığı saç kırılması için bazı doğal çözümler mevcut. Peki bu çözümler neler? Saçlar neden kırılıyor? Saçlarımızın kırılmaması için nelere dikkat etmemiz lazım? Şampuan ve tarak seçimi nasıl olmalı? Gelin birlikte bakalım...

Saçlarının güzel bir görünüme sahip olması kadınlar için çok önemlidir. Kuru, sert, kırılmış ve mat görünen saçlar hiç kimse tarafından tercih edilmez. Fakat sürekli gergin bir şekilde toplanma, sık sık boyanma, kimyasala maruz kalma, yüksek ısıya maruz kalma, çok sık taranma, güneş, rüzgar, deniz suyu gibi nedenler yüzünden saçlar kolayca kırılıp bakımsız bir görünümde olabiliyorlar.

Saç kırıkları yaşamamak için şampuan satın alırken onarıcı bakım şampuanlarını tercih etmeli, ısıtıcılı saç şekillendiren aletleri çok sık kullanmamalı, saç kurutma makinesini çok sık tercih etmemeli onun yerine saçlarınızı havluyla kurutmalısınız, yumuşak ve geniş uçlu bir tarakla saçlarınızı taramalısınız. Saçlarınızı kimyasallardan uzak tutmalı, sık sık boyamamalı, saç açıcı kimyasal ürünler kullanmamalısınız. Saçlarınızı belirli aralıklarda kestirmeye özen göstermelisiniz, permadan uzak durmalısınız. Fakat tüm bunları yapmanıza rağmen saçlarınızda yine de sık sık kırık oluşuyorsa doğal bakım yağlarını kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Hangi doğal yağlar saç kırıklarını onarmaya yarar?

Hindistan cevizi yağı bölünmüş saç uçlarınızı iyileştirecek ve bakım yapacaktır. Saç bakımında Hindistan cevizi yağı kullanımı oldukça popülerdir.

Kırılmış ve bölünmüş uçlara sahip saçınıza antioksidan zengini sardunya yağı oldukça iyi gelecektir. Bu yağ saçlarınızı tedavi edip güçlendirir ve zarar görmelerinin önüne geçer.

Baobab yağı A, C, D ve E vtaminleri, Omega 3, 6 ve 9'dan zengindir. Bu zengin içeriğiyle saçlarınıza gereken nemi kazandırır ve tekrar sağlıklı bir görünüme kavuşmalarını sağlar.

Argan yağı saç bakımında oldukça sık tercih edilen faydalı yağlardandır. E vitamininden zengin bu yağ saçlarınıza mükemmel bir bakım sağlayacaktır.

Avokado mutfakta kullanıldığı gibi yağı da saç bakımında haricen kullanılabilir. Sağlıklı yağlardan zengin avokado saçınızı ve cildinizi mükemmel bir şekilde besleyecektir. Saçlarınızı onaracak ve güçlendirecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.