Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır malzemeleri nelerdir? Kıbrıs tatlısı şerbeti nasıl olmalı? Kıbrıs tatlısı kaç derecede pişer? Tam ölçülü kıbrıs tatlısı tarifini sizler için yazdık. Denenmiş bu tarifi, harfiyen yaptığınızda, sonuç muhteşem oluyor. Peki ama kıbrıs tatlısının püf noktaları neler? İşte detaylar...

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır malzemeleri nelerdir? Kıbrıs tatlısı şerbeti nasıl olmalı? Kıbrıs tatlısı kaç derecede pişer? Tam ölçülü kıbrıs tatlısı tarifini sizler için yazdık. Denenmiş bu tarifi, harfiyen yaptığınızda, sonuç muhteşem oluyor. Peki ama kıbrıs tatlısının püf noktaları neler? İşte detaylar...

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?

Kekin malzemeleri

3 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı kırılmış ceviz

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu



Krema malzemeleri

1 litre süt

1 su bardağı nişasta

Yarım su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Şerbet malzemeleri

2 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

3-4 damla limon suyu

1 paket vanilya

Kıbrıs tatlısı tarifi

Kıbrıs tatlısı aşama aşama yapılan bir tatlıdır. Öncelikle şerbeti yapıp soğutmalısınız.

Derin bir tencereye suyu ve şekeri alıp iyice karıştırın ve kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika kaynatın. Son olarak üzerine 1-2 damla limon sıkıp ocaktan alın, vanilyayı karıştırın. Şerbeti soğuması için kenara alın.

Keki için; yumurtaları ve şekeri iyice çırpın sırasıyla diğer malzemeleri ekleyip karıştırın yağlanmış bir tepsiye mümkünse dikdörtgen bir borcama koyun 160 derecelik fırında 30 dakika pişirin fırından çıkar çıktıktan sonra ilk sıcağı çıkınca soğuk şerbeti üzerine dökün ve soğuması için bekletin.

Kremasını yapmak için krem şanti haricindeki bütün malzemeleri tencereye alıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatıp soğuması için üzerini streç filmle kapatıp bekletin. Soğuyan kremanın üzerine toz şantiyi ekleyerek karıştırın. Karışımla kıvamı daha yumuşayacaktır.

Şerbetli kekin üzerine muhallebiyi sürüp bolca Hindistan cevizi serpin. 2-3 saat dinlendirin servis edin.

Kıbrıs tatlısı şerbeti nasıl olmalı?

Kek fırından çıktıktan sonra ilk sıcağına atması önemlidir. Kıbrıs tatlısının şerbeti soğuk kekinin ise sıcak olması gerekir.

Kıbrıs tatlısı kaç derecede pişer?

Her tarifte kullanılan malzeme ve fırına göre pişirme değişebilir fakat 160 180 derecelik fırında 25-30 dakika pişirmek Kıbrıs tatlısı için yeterli olacaktır. Dereceyi kendi fırınınıza göre ayarlamalısınız.

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