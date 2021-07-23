Tiramisu birçok kişi tarafından severek tüketilen tatlıların başında gelmektedir. Lezzeti ile büyüleyen ve oldukça kolay yapımı ile birçok kişi tarafından tercih edilen tiramisu tarifi internette birçok kişi tarafından araştırılan konuların başında gelmektedir. Tatlı krizlerini önlemek isteyen birçok kişinin hemencecik ve kolay malzemeler ile hazırlayabileceği Tiramisu tarifini sizler için paylaşıyoruz. Peki Tiramisu nasıl yapılır? Kedidilli Tiramisu nasıl yapılır? Kedidilli Tiramisu için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Kedidilli Tiramisu için hangi malzemeler kullanılır?

Yumuşacık kıvamıyla ve enfes tadıyla yiyenlerin vazgeçemediği bir lezzet olan Tiramisu, son dönemlerde birçok kişi tarafından oldukça sık tüketilen tatlıların başında gelmektedir. Mutfakta vakit geçirmeyi çok sevmeyen kişiler için kısa sürede hazırlanmasıyla bilinen Kedidilli Tiramisu, tadıyla da yiyenlere eşsiz dakikalar yaşatıyor. İşte tüm detayları ile Kedidilli Tiramusu tarifi ve püf noktaları…

Kedidilli Tiramisu için hangi malzemeler kullanılır?

Kedidilli Tiramisu yapabilmek için öncelikle malzemelerimizi hazır etmemiz gerekir. Kedidilli Tiramisu tarifi için malzemeler şöyledir;

1 paket kedidili

Islatmak için:

Yarım su bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı süt

1 çorba kaşığı granül kahve

1 çorba kaşığı şeker

Kreması için:

2 çorba kaşığı un

2, 5 su bardağı süt

2 yumurta sarısı

1, 5 çay bardağı şeker

1 paket labne peyniri

1 paket vanilya

Üzeri için:

Kakao

Kedidilli Tiramisu nasıl yapılır?

Malzemeleri hazırladıktan sonra öncelikle bir paket labne peynirini ve 1 paket vanilya hariç krema için kullanılacak tüm malzemeleri bir tencereye alıp karıştırmaya başlıyoruz.

Karıştırmaya başladığımız malzemeleri ocağa alıp karıştırma işlemine devam ediyoruz. Karışımımız koyulaşana kadar bu işleme devam ediyoruz.

Karışımımız koyulaştıktan sonra ocaktan alıp 5-6 dakika boyunca bir kapta bekletiyoruz. Kapta bekletilen karışımımıza labne peyniri ve vanilyayı ekleyerek mikserle yaklaşık olarak 6-7 dakika çırpmaya devam ediyoruz.

Çırpma işlemini yaptıktan sonra ayrı bir kasede su, şeker, süt ve kahveyi karıştırıyoruz.

Daha sonra kedidillerimizi bu hazırladığımız kahve karışımında ıslatıp borcama sıra sıra ilave ediyoruz.

Sıraya koyduğumuz ilk kat kedidillerinin üzerine kremanın bir kısmını dökerek yayıyoruz ve daha sonra kalan kedidillerini ikinci kat olacak şekilde diziyoruz ve en sonunda kalan kremamızı da ilave ediyoruz.

Tarifimiz böylelikle hazır olmuş oluyor. Servis edebilmek için öncelikle 1 gece boyunca buzdolabında beklemesi gerekmektedir. 1 gece buzdolabında bekledikten sonra üzerine kakao elenerek servis edilebilir.

Kedidilli Tiramisu için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Kedidilli Tiramisu kremasını hazırlarken labneyi ilave ettiğimiz esnada eğer karışımımızı iyi bir şekilde çırparsak tatlının görünümü ve lezzeti de o noktada daha iyi olur.

Bunun yanı sıra toz kakao dökme işlemini servis etmeden hemen önce dökersek Kedidilli Tiramisu'nun lezzeti de o derece artacaktır.

Kedidilli Tiramisu yerine yapabileceğiniz çeşit çeşit tiramisu tarifi vardır. Bu tiramisular şöyledir;

Kedidilli Tiramisu

Tiramisu Tarifi (Kek ile)

Kalıpta Tiramisu Pasta

Yalancı Tiramisu

5 Dakikada Hazır Bardakta Tiramisu

Porsiyonluk Tiramisu Tarifi

Kalorisi Düşük Tiramisu

Tart Kalıbında Tiramisu

Kremalı Kapta Tiramisu

Kolay Tiramisu

Muzlu Rulo Tiramisu

Borcamda Tiramisu

Tiramisu Pralin

Tiramisu Dondurma

Labnesiz Tiramisu

Pandispanyalı Tiramisu

Bisküvili Yalancı Tiramisu

Süt Kutusunda Tiramisu

Bu tarifler ile farklı çeşitlerde ve lezzetle eşsiz tiramisular yapmak oldukça kolay. Tarifleri denemek isteyenlerin yukarıda bahsedilen malzemelere ve püf noktalarına dikkat ederek eşsiz lezzetler oluşturmaları oldukça mümkün. Tatlı krizlerine birebir gelecek oldukça hafif olan tiramisu, şeker konulmadanda yapılarak kalorisi düşürülebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.