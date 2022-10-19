Kayısı reçeli nasıl yapılır püf noktaları? 1 kilo kayısıya ne kadar şeker konur?

Tam kıvamında evde yapılan bir kayısı reçelinin tadı, hiçbir reçelde bulamazsınız. Peki ama evde kayısı reçeli nasıl yapılır? 1 kilo kayısıya ne kadar şeker konur? Kayısılar ne kadar kesilmeli ve ne kadar kaynatılmalı? Kayısı reçeli püf noktaları!

Tam kıvamında evde yapılan bir kayısı reçelinin tadı, hiçbir reçelde bulamazsınız. Peki ama evde kayısı reçeli nasıl yapılır? 1 kilo kayısıya ne kadar şeker konur? Kayısılar ne kadar kesilmeli ve ne kadar kaynatılmalı? Kayısı reçeli püf noktaları!

Kayısı reçeli tarifi

Kayısı reçelinin birebir oranda yapıldığı için, çoğaldıkça oranı ona göre artırın. Özetle 1 kilogram kayısıya 1 kilogram şeker, 5 kilogram kayısı 5 kilogram şeker olacak şekilde ölçebilirsiniz.

1 kg kayısı

3 su bardağı şeker

Çeyrek limon

1 çay kaşığı tereyağı

Önce kayısıları ortadan ikiye bölün. Daha sonra çekirdeklerini kırarak içerisini çıkarın.

Tencerenin içerisine kayısıları dilediğiniz boyutta bölüp ekleyin. Üzerine ayıklamış olduğunuz çekirdek içlerini ilave edin. Son olarak şekeri de ilave edip minimum 6 saat kadar bekletin.

Bekletmiş olduğunuz tencereyi ocağa alın. Kaynamaya başladıktan sonra 25-35 dakika kadar kaynatın. Kıvamını dilediğiniz oranda kaynatarak ayarlayabilirsiniz.

Kayısı reçelinin köpürmemesi için ne yapmalı?

Reçel kaynamaya başladığı anda, içerisine bir çay kaşığı kadar tereyağı atın. Bu köpürmeyi engelleyecektir. Tabi tereyağın miktarı, reçel arrttıkça, bir miktar artacaktır.

.