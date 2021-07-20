Kurban bayramının gelmesiyle kurban etinden yapılan kavurmalar sofraları süslemektedir. Birçok insan kurban ibadetini eda edip, ihtiyaç sahiplerine kurban etini dağıttıktan sonra kalan kurban etinden kavurma yaparlar. Bu sebeple yapılan kavurmanın lezzetli olması ve yerken ağzı yormaması bir kurban etinden yapılan kavurmada aranan en önemli özelliklerin başında gelmektedir. Peki kurban etinden lezzetli bir kavurma nasıl yapılır? Kavurma yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Kurban eti nasıl lokum gibi olur?

Kurban bayramı sofralarının şüphesiz vazgeçilmez yemeği kavurmadır. Birçok insan kesilen kurbanın ardından, kurban etinden kavurma yapmaya başlar. Bundan dolayı yeni kesilmiş taptaze etin tadının alınması oldukça önemlidir. Her ne kadar yapımı basit görülse de, belli noktalara dikkat edilmesi elzemdir. İşte tüm detayları ile lezzetli ve ağızda dağılan kavurma tarifi ve püf noktaları…

Kavurma nasıl yapılır?

Öncelikle kavurma yapmadan önce bilinmesi gereken belli hususlar mevcuttur. Bu hususlardan ilki dana etinin koyun etinden daha zor yumuşaklık kazandığını bilmektir. Bu sebeple eğer dana eti kesildiği gün değilde bir ya da iki gün dolapta bekletilip kesilirse yumuşaklığı oldukça artacaktır. Bir diğer husus ise kavurma etine konulan tuz ve baharatın sona doğru eklenmesi mevzusudur. Eğer baharat veya tuz erkenden eklenirse bu etin güzelce pişmesine mani olabilir.

Kurban etinden kavurma yapmak için gereken malzemeler şöyledir:

Arzu edilen miktarda kuyruk yağı

1 kg kadar dana veya koyun eti

Arzu edilen baharatlar( tuz, karabiber, kekik, pul biber ve diğerleri)

Kurban etinden kavurmanın yapılışı ise şöyledir:

Öncelikle etimizi doğrayarak bir sudan geçiririz. Bu sayede üzerinde var olan kanın temizlenmesini sağlarız.

Daha sonra kuyruk yağını küçük parçalar şeklinde doğrarız.

Doğradığımız etlerimizi ve kuyruk yağımızı bir tencerenin içine koyarız. Bu işlem sırasında düdüklü tencere kullanılması pişirme esnasında daha etkili olacaktır.

Etimizi ve kuyruk yağımızı tencerenin içerisine ilave ettikten sonra hiçbir şekilde su ilave etmemiz gerekmektedir.

Etin hali hazırda kendi suyu pişirme için yeterli olacaktır.

Kısık ve orta ateş arasında yaklaşık 45 dakika boyunca kavurmanın pişmesini sağlamalıyız. Daha sonra pişen kavurmamızı tencereden alıp herhangi bir tavada kavurma işlemi yapabiliriz.

Kavurma yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Kurban bayramında lezzetli ve lokum gibi bir kavurma yemek istiyorsak öncelikle belli püf noktalarına dikkat etmeliyiz. Bu püf noktalar şöyledir:

Kurban eti kesildiği gibi değil de bir gün dinletilerek tüketilmelidir. Böylelikle daha lezzetli ve yumuşak etler tüketilmiş olur. Eğer bir et yeni kesilmişse bu ette meydana gelecek kasılmalara eti sertleştirecektir.

Bu dinlendirme işlemi hayvan cinslerine göre değişmektedir. Eğer hayvan büyükbaş ise iki günlük dinlendirme etin lezzeti için idealdir. Eğer hayvan küçükbaş ise bir gün dinlendirme lezzetli bir kavurma yapmak için yeterlidir.

Kavurmanın lif lif şeklinde olmasını istiyorsak tereyağı kullanarak bu işlemi gerçekleştiriz. Tereyağ ile 2-3 saat boyunca kısık ateşte pişen et yumuşacık ve lezzetli olacaktır.

Fakat tereyağ ekleme işlemi belli noktalarda etin lezzetini azaltabilir. Etin lezzetin düşmesini istemiyorsak kavurma işlemi sırasında herhangi bir su ve tereyağ eklemesi yapılmamalıdır.

Kavurma etimizin hemen sertleşmesini istemiyorsak kesinlikle pişme esnasında tuz ilave etmemiz gerekmektedir. Tuz eklenirse etin yumuşak olması olanaksızdır. Tuz, kavurma etinin pişmesine 5-6 dakika kala ilave edilip, iyice karışması sağlanmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken son husus ise, kavurma eti piştiği gibi ateşten alınmalıdır. Çok fazla ateşte bekleyen et hemencecik sertleşir ve lezzetinde azalma olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.