Kasım ayında hangi sebzeler ve meyveler yenir? Kasım ayı manav alışverişinde hangi ürünler olmalı?

Kasım ayında hangi sebzeler ve meyveler yenir? Meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesi, daha az ilaca maruz kalması nedeniyle, önemsenmesi gereken bir konudur. Peki ama hangi ayda hangi sebzenin tüketildiğini nereden bileceğiz? Bu dönemde her sebze ve meyve, her mevsimde bulunabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde kışın karpuz bulmak bile normal karşılanıyor. Kasım ayı manav alışverişinde hangi ürünler olmalı? İşte detaylar...