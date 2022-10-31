Kasım ayı meyve ve sebzeleri | Kasım ayında hangi meyve ve hangi sebze tüketilir?

Kasım ayı meyve ve sebzeleri | Seracılığın gelişmesi ve dönemsel olarak kullanılan ilaçlar nedeniyle, neredeyse her mevsim her sebze-meyveyi bulabiliyoruz. Peki ama mevsiminde sebze meyve tüketmek isteyenler, buna nasıl dikkat edecek? Örneğin kasım ayında hangi meyve ve hangi sebze tüketilir? İşte detaylar...