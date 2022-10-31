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Kasım ayı meyve ve sebzeleri | Kasım ayında hangi meyve ve hangi sebze tüketilir?

Kasım ayı meyve ve sebzeleri | Seracılığın gelişmesi ve dönemsel olarak kullanılan ilaçlar nedeniyle, neredeyse her mevsim her sebze-meyveyi bulabiliyoruz. Peki ama mevsiminde sebze meyve tüketmek isteyenler, buna nasıl dikkat edecek? Örneğin kasım ayında hangi meyve ve hangi sebze tüketilir? İşte detaylar...

6 Saat Önce
2022-10-31 10:02:12
Kasım ayı meyve ve sebzeleri | Kasım ayında hangi meyve ve hangi sebze tüketilir?

Kasım ayı meyve ve sebzeleri | Seracılığın gelişmesi ve dönemsel olarak kullanılan ilaçlar nedeniyle, neredeyse her mevsim her sebze-meyveyi bulabiliyoruz. Peki ama mevsiminde sebze meyve tüketmek isteyenler, buna nasıl dikkat edecek? Örneğin kasım ayında hangi meyve ve hangi sebze tüketilir? İşte detaylar...

Kasım ayı meyve ve sebzeleri

Kasım ayı sebzeleri: Karnabahar, kereviz, ıspanak, pırasa, havuç, şalgam, soğan, lahana, brüksel lahanası, pazı, marul, roka, biberiye, nane, maydanoz, tere.

Kasım ayı meyveleri: Mandalina, kivi, portakal, greyfurt, Trabzon hurması, elma, armut, muz, kuşburnu, ayva, nar, bal kabağı.

Aşağıdaki bağlantılarda, mevsim meyve ve sebzelerine ilişkin bilgilendirici yazı veya tarifler bulabilirsiniz.

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