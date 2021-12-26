Kapya biberden kahvaltılık sos nasıl yapılır?

Kapya biberden kahvaltılık sos tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? Kapya biberli kahvaltılık sos nasıl yapılır?

Kahvaltı özellikle Türk kültürünün en vazgeçilmez ve zengin öğünlerinden biridir. İnsanlar güne başladıktan sonra farklı lezzetleri bir arada kullanarak hem besin değeri açısından hem de lezzetli tadı açısından oldukça zengin soslar yapmaktadır. Bu soslar arasında çok bilinen soslardan biri ise kapya biberden yapılan kahvaltılık sostur. Ancak, insanlar son zamanlarda bu sosun nasıl yapıldığına dair bilgi edinebilmek için arama motoruna sıklıkla başvurmuştur. Peki kapya biberden kahvaltılık sos tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? Bu sos nasıl yapılır? İşte tüm bu merak edilen detayları sizler için aşağıda derledik.

Kapya biberli kahvaltılık sos tarifi için malzemeler nelerdir?

Kapya biberli kahvaltılık sos tarifi için gerekli olan malzemeler hemen hemen her evde bulunabilecek türden basit ve ulaşılır malzemelerdir. Bu durumda da yapılışı oldukça kolay bir tad olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bahsettiğimiz malzemeler aşağıdaki gibidir:

4 kilo kırmızı kapya biber

2-3 adet acı yeşil köy biberi ( acı yok ise pul biber)

5-6 diş rendelenmiş sarımsak

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 çorba kaşığı tuz

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kuru keki,

Kapya biberli kahvaltılık sos nasıl yapılır?

Kahvaltı özellikle Türk kültürünün en vazgeçilmez ve zengin öğünlerinden biridir. İnsanlar güne başladıktan sonra farklı lezzetleri bir arada kullanarak hem besin değeri açısından hem de lezzetli tadı açısından oldukça zengin soslar yapmaktadır. Bu soslar arasında çok bilinen soslardan biri ise kapya biberden yapılan kahvaltılık sostur.

Kapya biberli kahvaltılık sosu yapmak için öncelikle yukarıda verilen malzemeleri hazırlamanız, sosu hazırlama sürenizi azaltacağı gibi, herhangi bir malzemeyi unutmamanızı da sağlayacaktır. Bu aşamadan sonra öncelikle, kırmızı ve yeşil biberleri yıkamanız, daha sonrasında ise içlerini temizlemeniz ve yeniden yıkamanız gerekmektedir. Yıkadığınız bu biberleri iri iri doğradıktan sonra mutfak robotundan süzme halini alana değin geçirmeniz gerekir.

Daha sonrasında robottan geçirdiğiniz biberleri önce kırmızı biberleri daha sonrasında da yeşil biberler olacak şekilde derin bir tencereye alınız. Bu işlemi yaparken sarımsak, sıvı yağ ve sirkeyi de art arda eklemenizi öneririz. Eklediğiniz tüm malzemeleri işlem tamamlanıncaya değin ara ara karıştırmanız gerekmektedir, bu işlemi atlamamanız önemlidir çünkü ocağın üzerinde bulunan tencerenin yanmasına sebep olabilir. Biberler kaynamaya başladıkça içerlerinde barındırdıkları suyu tencereye bırakır, ancak sosumuzun hazır olmaya başladığını ise biberlerin akıttığı bu suyun hemen hemen yarısını çekmesiyle anlayabiliriz.

Bu aşamayı da tamamladıktan sonra biberlerin renginin değişmesini beklememiz gerekiyor, bu işlem biberlerin çiğliğinin gitmesin, sağlayacak. Bu aşamada aman dikkat edin, biberlerin saldığı suyu tamamen çekmemesi gerekir, bunun sebebi ise suyun tamamını çektikten sonra yapılan sosun lezzetinin beklendiği gibi olmayacağıdır. Piştiğini ise balon balon kaynamasından anlayabilirsiniz. Karışımınız kaynadıktan sonra ocağı hemen kapatmayın, çünkü eklemeniz gereken birkaç malzemeniz daha kaldı. Önce malzemelerde belirtildiği gibi şekeri eklemeniz gerekiyor, sonrasında kuru nane ve kuru kekik ekleyip karışımı son bir kez karıştırmalısınız. Son karıştırma işleminden sonra dilerseniz tadına bakıp eksik hissettiğiniz bir malzeme varsa onu ekleyebilirsiniz.

Kahvaltılık sosunuzu pişirdikten sonra ise saklayacağınız kavanozları -öncesinden kaynar su ile yıkamış olmanız gerekir- hazırlamanız ve sosu dikkatlice bu cam kavanozlara koymalısınız. Ancak kapağını sıkı kapatmayı unutmayın, hava sızarsa soslarda ekşime olabilir. Son olarak kavanozları ters çevirip ortalama 10 saat boyunca soğumaları için bekletmeniz gerekir. Afiyet olsun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.