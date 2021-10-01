Kapuska yemeğinin zamanı geldi!

Kış sebzelerinin arasında yer alan lahana havaların soğumaya başlamasıyla tezgahlarda yerini almaya başladı. Beyaz lahanadan yapılan kapuska yemeğinin seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok. Fakat biz bu lezzetli ve vitamin deposu yemeğe bir şans vermenizi tavsiye ederiz. Peki lezzetli, zeytinyağlı bir kapuska yemeği nasıl yapılmalı? Tarifi ve lahananın faydaları haberimizde...



Lahana kışın tezgahlarda satışa sunulan, sarması, yemeği, turşusu yapılan lezzetli bir sebzedir. Turpgillerden olan, geniş ve kalınca kat kat yapraklara sahip, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve yaprakları açık yeşil/beyaz olan bir lahana çeşidi olan beyaz lahanadan çok lezzetli bir kapuska yemeği yapabilirsiniz. Kapuska zeytinyağlı da, etli de, kıymalı da yapılabilir. Biz sizlere bugün zeytinyağlı kapuska tarifi vereceğiz. Gelelim tarifie...

Malzemelerimiz yarım orta boy lahana, 1 tane kırmızı biber, 1 büyük kuru soğan, yarım çay bardağı pirinç, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 çay kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz.

Kuru soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında kavurun. Daha sonra kırmızı biberi doğrayıp içerisin ekleyip kavurun. Sebzeler biraz kavrulduktan sonra domates salçasını ilave edip kavurmaya devam edin. Beyaz lahanayı doğrayıp tencereye alın, bir iki defa tencerede çevirin ve pirinçleri ilave edin. Baharatlarını da koyup tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşe koyduğunuz tencerede lahana kendi suyunu salıp kendi suyuyla pişecektir. Dibine tutmaması için sık sık kontrol edin. Lahananın kendi suyu yetersiz gelirse sıcak su ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Beyaz lahananın vücudumuza faydaları neler?

Yüksek oranda; C vitamini, K vitamini ve A vitamini içeren beyaz lahana pantotenik asit (B5 vitamini), piridoksin (B6 vitamini), tiamin (B1 vitamini), riboflavin (B2 vitamini) niasin (B3 vitamini) gibi vitaminlerden de oldukça zengindir. Sodyum ve potasyum, manganez, magnezyum, fosfor, kalsiyum ve çinko minerallerini de içerir.

Beyaz lahana vücudumuzu enfeksiyonlardan korur, kilo verip zayıflamamıza yardım eder çünkü kalorisi oldukça düşüktür. Yüksek tansiyonun düşmesini sağlar, kalsiyum içeriğiyle kemikleri korur ve güçlendirir, bağırsakları çalıştırır, kansere karşı koruyucudur, beyaz lahana turşusu probiyotik özelliktedir ve bu sayede bağırsakların sağlığına katkıda bulunur. Lahana kötü kolesterol seviyesini azaltır, göz sağlığına katkıda bulunur, akne ve sivilce oluşumunu önler, vücudu toksinlerden arındırır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.