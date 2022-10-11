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TIMETURK / KADIN & AİLE / Kahvaltının gözdesi: Süt reçeli | Karamel tadında süt reçeli nasıl yapılır? Süt reçeli kullanım alanları

Kahvaltının gözdesi: Süt reçeli | Karamel tadında süt reçeli nasıl yapılır? Süt reçeli kullanım alanları

Kahvaltının gözdesi: Süt reçeli. Son dönemlerde popüler olan süt reçelinin tarifini sizler için derledik. Gerçek süt reçeli nasıl yapılır? 1 kg sütten ne kadar süt reçeli çıkar? Süt reçeli sağlıklı mı? Karamel tadında süt reçeli nasıl yapılır? Süt reçeli kullanım alanları ve tüm soruların yanıtları!

2 Saat Önce
2022-10-11 09:53:31
Kahvaltının gözdesi: Süt reçeli | Karamel tadında süt reçeli nasıl yapılır? Süt reçeli kullanım alanları

Kahvaltının gözdesi: Süt reçeli. Son dönemlerde popüler olan süt reçelinin tarifini sizler için derledik. Gerçek süt reçeli nasıl yapılır? 1 kg sütten ne kadar süt reçeli çıkar? Süt reçeli sağlıklı mı? Karamel tadında süt reçeli nasıl yapılır? Süt reçeli kullanım alanları ve tüm soruların yanıtları!

Süt reçeli

Eskişehir'in geleneksel lezzetlerinden biri olan süt reçelinin göçmenler tarafından da ülkemize getirilmiş olduğu savunuluyor.

Karamel tadında süt reçeli nasıl yapılır?

Karamel tadında, tam renginde ve kıvamında bir süt reçeli yapmak için sütün yeteri kadar kaynatılması ve karbonatın vaktinde atılması gerekir.

Süt reçeli malzemeleri

  • 1 lt süt (tam yağlı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • bir çay kaşığı kabartma tozu (silme)

Süt reçeli tarifi

Bir tencerenin içerisine şeker ve sütü alarak karıştırın. Sütün dibini tutmaması için ara ara karıştırarak kaynatın.

Süt kaynadıktan sonra içerisine karbonatı ilave edin. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; tencerenin büyük olması gerekir. Karbonat eklediğinizde süt kabarır ve taşma ihtimali vardır. Dolayısıyla tencereyi büyük tutmak gerekir.

Daha sonra sütü kaynatarak çektirin. Rengi değiştikten ve kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp kavanozlara boşaltın.

Süt reçeli sağlıklı mı?

Süt reçelinin ekstra bir faydası yoktur fakat herhangi bir katkı maddesi bulunmadığı ve diğer tatlılara nazaran daha hafif olması nedeniyle sıklıkla tüketiliyor. Sağlıklı tatlı tüketiminde farklı bir alternatif olarak tercih ediliyor.

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Süt reçeli kullanım alanları

Süt reçeli nerelerde kullanılır? Süt reçeli sadece kahvaltılıklar da bir sürmelik olarak değil, pastalarda tatlıların üzerinde ya da karamel sos olarak da kullanılabilir. Cheesecake, bisküvili pasta, kurabiye, browni, dondurma içlerinde kullanılabilir.

1 kg sütten ne kadar süt reçeli çıkar?

Sütreçeli yaparken akla gelen "1 kg sütten ne kadar süt reçeli çıkar?" sorusuna cevaben; 1 litre sütten 375-400 ml kadar reçel çıkıyor.

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