Birçok kişi kahvaltılarını çeşit çeşit yiyecekler ile donatmayı sevmektedir. Bu yiyeceklerden biri de kahvaltıların vazgeçilmezi olan kahvaltılık soslardır. Çok basit bir şekilde hazırlanabilecek kahvaltılık soslar ile lezzetli ve eşsiz kahvaltılar yapmak oldukça kolay. Peki kahvaltılık soslar nasıl yapılır? Kırmızı biberden kahvaltılık sos nasıl yapılır? Kapya biberden kahvaltılık sos nasıl yapılır? Kahvaltılık sos yaparken nelere dikkat edilir? Kahvaltılık sos yapmak için hangi malzemeler kullanılır? Lutenitsa nasıl yapılır? Lutenitsa yaparken hangi malzemeler kullanılır?

Kahvaltıların ve diğer öğünlerin vazgeçilmezi kahvaltılık soslardan yapmak isteyen birçok kişi internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Lezzetli olabilecek ve yapımı kolay tarifleri araştıran vatandaşlar, özellikle kırmızı biber ile yapılan sosların tarifine bakmaktadır. İşte tüm detayları ile kahvaltılarınızda hazırlayabileceğiniz birbirinden farklı ve lezzetli soslar…

1.Lutenitsa

Kahvaltılarda hazırlanabilecek en lezzetli soslardan biri Lutenitsa'dır. Lutenitsa hazırlayabilmek için öncelikle malzemelerimizi hazırlamamız gerekmektedir. Lutenitsa için malzemeler şöyledir;

7 adet kapya biber

3 adet orta boy patlıcan

8 adet büyük boy domates

2 adet havuç

4 diş sarımsak (ezilmiş)

2 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı (silme) şeker

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 çay bardağı zeytinyağı

Lutenitsa nasıl yapılır?

Öncelikle 7 adet kapya biberimizi ve 3 adet orta boy patlıcanımızı 220 derecelik fırında yaklaşık olarak 25-30 dakika boyunca pişiriyoruz. Daha sonra pişme işlemi bittikten sonra fırından çıkartarak patlıcan ve biberlerimizin kabuklarını soyuyoruz.

8 adet büyük domatesimizin ve 2 adet havucumuzun kabuklarını soyarak rondaya alıyoruz ve burada püre haline gelinceye kadar rondadan geçiriyoruz.

Domates ve havuçlarımızı rondadan geçirdikten sonra büyük bir tencerenin içerisine alıp, karışımın suyu çıkana kadar pişiriyoruz.

Karışımımız biraz piştikten sonra içerisine 4 diş ezilmiş sarımsağımızı ekliyoruz ve pişirme işlemine kısık ateşte devam ediyoruz.

Bu işlem devam ederken, kabuklarını soyduğumuz patlıcan ve biberlerimizi rondadan geçiriyoruz.

Rondodan geçirdiğimiz patlıcan ve biberlerimizi tenceremizin içerisine ilave edip, üzerine tuz, karabiber ve şeker ilave ederek kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

Karışımımız kıvam almaya başladıktan sonra üzerine sirke ve zeytinyağı ilave ederek 10 dakika boyunca pişirme işlemine devam ediyoruz.

Pişirme işlemi bittikten sonra, ilk sıcaklığını alan karışımımızı kavanoz içerisine koyup kapağını sıkıca kapatıyoruz. Böylelilikle kahvaltılık lezzetli lutenitsa sosumuz hazır..

2.Kırmızı Biberli Kahvaltı Sosu

Bir diğer kahvaltılık sos tarifi ise kırmızı biber ile hazırlanabilen bir sos tarifidir. Bu tarif için gerekli malzemeler şöyledir;

1 kilo kırmızı biber

1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ 1/2 (yarım) çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağından iki parmak eksik üzüm sirkesi

5-6 tane iri diş sarımsak

1/4 (çeyrek) bağ maydanoz

1 tatlı kaşığı salamura tuz

Kırmızı biberli kahvaltı sosu nasıl yapılır?

Öncelikle biberlerin çekirdeklerini temizleyip, iki parmak kalınlığında doğrayarak işlemimize başlıyoruz.

Daha sonra bir tencere içerisine zeytinyağı ve sirke ilave edip, tüpümüzü açıyoruz ve biberlerimizi ilave ediyoruz.

Biberlerimiz pişmeye başlayınca tuzumuzu ilave ediyoruz ve bir kere karıştırıp tencerenin kapağını kapatıyoruz.

Pişirme işlemi esnasında sarımsaklarımızı da ilave edip, tenceremizin kapağını tekrar kapatıyoruz.

Karışımımız yumuşamaya başlayınca, maydonozumuza da ilave edip, bir tur karıştırıyoruz.

En son işlemde ise karışımımızı sıcak bir şekilde kavanoza ilave edip, kapağını kapatıp ters çeviriyoruz.

İki gün sonra, kavanozlarımızı buzdolabına koyuyoruz. Böylelikle kahvaltılarda ve diğer öğünlerde yiyebileceğimiz kahvaltılık soslarımız hazır olmuş oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.