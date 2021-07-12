Kahvaltılık kolay pankek nasıl yapılır?

Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti ile birçok kişi tarafından tercih edilen pankekler, birçok kişi tarafından da sıklıkla yapılmaktadır. İçerdiği malzemeler ile oldukça basit bir şekilde yapılabilen bu lezzetli alternatif için birçok kişi internet üzerinden araştırma yapmaktadır. Peki lezzetli ve kolay bir pankek nasıl yapılır? Kahvaltılık pankek yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Farklı çeşitlerde pankek yapılabilir mi?

Ailece arkadaşlarla veyahut yalnız başına yapılan kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pankeklerin tarifi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Kahvaltıları zenginleştirmek ve lezzet katmak için tercih edilen lezzetlerden biri olan pankeklerin yapımı oldukça basit. İşte tüm detayları ile kahvaltılık pankek yapımı ve dikkat edilmesi gereken püf noktaları.

Kahvaltılarımızı süsleyecek lezzetli pankekler yapmak için öncelikle malzemelerimizi hazırlamamız gerekmektedir. 6 kişilik kahvaltılık pankekler için gereli olan malzemeler şöyledir;

-Bir adet orta boy yumurta

-Bir su bardağı süt

-İki yemek kaşığı kadar toz şeker

-İki yemek kaşığı sıvı yağ

-Bir su bardağı un (ilave olarak bir yemek kaşığı da eklenebilir)

-Bir paket kabartma tozu

-Bir paket vanilya

Üzerini süslemek için ise;

-Bir adet orta olgunlukta bir muz

-Beş-Altı adet çilek

-Bal veya çikolata kreması

Kahvaltılık kolay pankek tarifi

Kahvaltılık kolay pankek tarifimize bir adet yumurtamızı ve iki yemek kaşığı toz şekerimizi bir kaba koyup çırpmaya başlıyoruz.

Daha sonra iki yemek kaşığı sıvı yağı ile bir su bardağı sütü karışımımıza ilave edip, çırpma işlemine devam ediyoruz.

Sıvı malzemelerimizi karıştırdıktan sonra üzerine bir su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı ekliyoruz. Çırpma işlemine sıvı hamurumuzda kuru malzemeler belli olmayana kadar devam ediyoruz.

Daha sonra krep tavamızı ya da normal tavamızı alıp ocağa alıp ısıtmaya başlıyoruz. Eğer pankeklerimizi normal tavada pişirmeyi planlıyorsak, tavamızı önceden biraz yağlamamız gerekmektedir.

Isınan tavaya kepçe yardımı ile hazırlanan hamur karışımından alınarak ilave edilir.

Tavaya döktüğümüz hamurun üzeri göz göz olmaya başladığında, pankekimizin diğer tarafının pişmesini sağlamak için çeviriyoruz.

Böylelikle her iki tarafı pişen pankekler afiyetle yenilebilir.

Farklı pankek tarifleri

Kahvaltılarımızı süsleyen basit pankeklerin yanı sıra, farklı çeşitlerde pankekler yapmak mümkün. İşte farklı pankek tarifleri;

Bal Kabaklı Pankek Tarifi

2 SB süt + 2 YK limon suyu

1 SB bal kabağı püresi

2 yumurta

3 YK tereyağı

2 TK vanilya

2,5 SB un

1/3 SB şeker

1 YK kabartma tozu

1/2 TK karbonat

2 TK karışık baharat (1 TK tarçın+1/2 TK zencefil+1/4 TK muskat+1/4 TK karanfil)

1/2 TK tuz

Sütümüzü ve limonumuzu bir kaba alarak sütün kesilmesini bekleriz. Daha sonra 2 yumurta, 3 YK tereyağ, vanilya ve bir su bardağı bal kabağı püresini ilave ederek karıştırmaya devam ederiz. Malzemeler iyice karıştıktan sonra ilave ettiğimiz diğer kalan malzemeler ile hamur karışımızı hazırlarız. En son işlemde ise tavamızda pişiririz.

Glutensiz muzlu pankek tarifi

1 yemek kaşığı limon suyu

1 su bardağı süt

2 su bardağı yulaf

1 adet muz

1/2 tatlı kaşığı karbonat

1/2 tatlı kaşığı tarçın

1/4 tatlı kaşığı muskat

1/2 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı vanilya

Sütümüzü ve limonumuzu bir kaba alarak sütün kesilmesini bekleriz. Daha sonra tüm malzemeleri ilave ederek blenderdan geçiririz. Karışımı az yağlı tavada pişiririz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.