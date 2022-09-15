Kadın pedleri kısırlık saçıyor!

Gerçek Hayat dergisi, “Kadın pedleri ve bebek bezleri ölüm ve kısırlık saçıyor” başlıklı bir dosya hazırladı. Dosyada kadın pedleri ve çocuk bezlerindeki plastik bezlerin BPA ve BPS ihtiva ettiği, bu maddelerin de kısırlaşma, kanser ve cinsel eğilim bozukluklarına sebebiyet verdiği ifade edildi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Temizlik ürünlerindeki kimyasal maddeler tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son tartışma kadın pedleriyle ilgili… Aylık yayınlanan Gerçek Hayat dergisi, “Kadın pedleri ve bebek bezleri ölüm ve kısırlık saçıyor” başlıklı bir dosya hazırladı. Taha Kermani imzalı dosyada kadın pedleri ve çocuk bezlerindeki plastik bezlerin BPA ve BPS ihtiva ettiği, bu maddelerin de kısırlaşma, kanser ve cinsel eğilim bozukluklarına sebebiyet verdiği ifade edildi.

Dosya kapsamında görüşlerine yer verilen uzmanların ifadeleri şöyle:

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen: Kadın hijyen ürünlerinin güvenilir olduğunu söyleyen bir araştırma yok. Üstelik bağımsız sağlık organizasyonları tarafından yapılan araştırmalar; tampon ve pedlerde endişe veren kanserojen kimyasalların olduğunu belirtiyor. Bu ürünleri pazarlayanlar, ürünlerin güvenilir olduğunu ve kimyasalların çok az miktarda bulunduğunu söylüyorlar ama bu ürünler hayat boyu kullanılıyor. Daha konforlu olmak adına ürünlere eklenen boya, parfüm ve dioxin gibi maddeler çok geçirgen ve hassas olan vajinal mukozadan kolayca emilebiliyor. Kadın pedlerinin güvenilirliği nadiren tartışılan bir konu olmakla beraber, toplumun nerdeyse 1/3'ünü ilgilendirmesi nedeniyle hayati bir öneme sahiptir.

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta: Amerika'da Environmental Working Group tarafından yaptırılan araştırmada BPA'nın kâğıttan ele bulaşıp sonra da ağız yoluyla veya deriden emilerek vücuda girdiği düşünülüyor.

Op. Dr. Tahir Tosyalı: Araştırmacılara göre; bazı pedlerde plastik miktarı yüzde 90'ı buluyor. Ki bu rakam tam 4 adet plastik torbaya denk geliyor. Tamponu asla önermiyoruz. Çünkü bir kere doğal akışı engelliyor.