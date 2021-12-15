Kadın mahkumlar için makyaj neden önemli?

Parmaklıklar ardındaki güzellik...

Birçok mahkûm teselliyi kozmetikte buluyor. Özgürlükten, arkadaşlardan ve aileden mahrum bırakılan makyaj, mahkûmun bir kimlik duygusunu korumasına ve katı hapishane kıyafet kuralları tarafından dikte edilenler yerine kendilerini seçtikleri şekilde sunmalarına yardımcı oluyor.

Potansiyel psikolojik faydalara rağmen, cezaevlerinde makyaja erişim her zaman politik olarak zor olmuştur. Önemsiz veya lüks olarak görülen suçluların tarihsel olarak bu tür ödülleri hak etmediği düşünülmüştür. 1920'ye kadar New York hapishanelerinde, 1924'e kadar Nebraska hapishanelerinde, 1946'ya kadar İngiltere hapishanelerinde ve 1972'ye kadar Fransız hapishanelerinde, ruj ve pudranın "kadınların makyaj kullanımını reddetmenin kişisel ihmal ve psikolojik etkilere yol açabileceği" temelinde onaylandığı zamana kadar yasaklandı. Çünkü, insanlara dış görünüşlerine dikkat etme fırsatı vermemek, insanları insanlıktan çıkarmanın ve değersiz olduklarını hissettirmenin başka bir yoluydu.

On yıllar boyunca, hüsrana uğrayan mahkumlar kozmetik satın almak için yaratıcı yaklaşımlar benimsediler.

1920'lerde, İngiltere'deki Holloway hapishanesindeki kadınlar, yüz pudrası olarak kullanmak için hücre duvarlarından boya parçalarını kazıdılar ve allık olarak kullanmak için kırmızı kağıdı nemlendirdiler. 1929'da New Jersey'deki kadın mahkûmlar, saçlarını kıvırmak için hapishane kütüphanesindeki kitaplardan yırtılan sayfaları gizlice kullandılar ve "kaşlarını kömüre indirgenmiş odun parçalarıyla kurşun kalemle çizdiler".

Araştırmalar, kozmetiklere erişimin mahkûmlar arasındaki şiddeti azalttığını gösteriyor; bu, kişinin görünüşüne dikkat etmenin yüksek benlik saygısı duygusuna atfedilen bir fenomendir. Bu veriler olmadan bile, birçok ceza reformcusu kozmetiklere erişimin faydalı olduğunu gördü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.