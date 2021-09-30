Kabız olan bebeğe zeytinyağı verilebilir mi?

Bebeklerde ve çocukluklarda kabızlık sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Beslenme alışkanlıklarından kullanılan ilaçlara pek çok nedeni olan kabızlık gaitanın, seyrek ve zorlukla dışkılanması durumudur. Peki kabızlık yaşayan bebeğe zeytinyağı vermek doğru mudur? Hangi aydan sonra zeytinyağı verilebilir? Soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik...



9 ay sonucunda kucağımıza aldığımız bebeklerimizin sağlıklı beslenmesi çok önemli bir husustur. İlk altı ay içerisinde sadece anne sütüyle beslenmesi gereken bebeğimize altı ayın sonunda bazı takviye gıdalar vermemiz gerekebilir. Kabızlık rahatsızlığı da takviye gerektiren durumlardan biridir. 6 ayını doldurmuş bir bebek kabızlık yaşıyorsa mamasına az bir miktar zeytinyağı karıştırabilirsiniz. Bu bebeğinizi rahatlatacak, kabızlık sorununu ortadan kaldıracaktır.

Ek gıda dönemi çok önemli bir dönemdir. Çünkü küçük bebeğinizin henüz sindirim sistemi tam olarak gelişmemiştir. Bu yüzden vereceğiniz besinler sindirim sistemine uygun olmalı ve alerji etkisi yüksek besinler olmamalıdır. Uzmanlar ek gıda dönemine geçmiş 6 aydan büyük bebeklerin mamalarına zeytinyağı karıştırmanın doğru ve faydalı olduğunu söylüyor. Zeytinyağının ideal miktarı ise 1 tatlı kaşığıdır.

Zeytinyağında tekli doymamış yağ asitleri çok fazla mevcuttur. Yetişkin insanlarda yağ asidinin damar sağlığı için önemi fazladır. Bebeklikte ise henüz böyle bir durum gelişmediği için etkili olmasa da damar sağlığını korumak için zeytinyağı en ideal yağdır. Siz yine de çocuk doktorunuza danışmadan bebeğinizin mamasına zeytinyağı eklememelisiniz.

Prof Dr Canan Karatay bebeklerde zeytinyağı kullanımıyla ilgili "Zeytinyağı, en sağlıklı meyve suyudur. Zeytinyağı, anne sütünün aynısıdır. Çünkü ana sütünde ne varsa zeytinyağında da aynısı var. Tabii, soğuk sıkım, sağlıklı, bozulmamış, içine başka şeyler katılmamış zeytinyağından bahsediyorum. Anne sütünden hiçbir farkı yoktur. Doğanın biz yetişkinlere sunduğu bir ana sütüdür. Çocuklara zeytinyağı verebilirsiniz. Bunun bir tek farkı vardır; ana sütünde, hayvansal kolesterol, zeytinyağında ise bitkisel kolesterol vardır. Kolesterol olmasa şu yeşil yaprak dahi olmaz. Şeker ve kolesterol hepsinde var. Zeytinyağını meyve suyu olarak tüketebilirsiniz. Bebeklerinize çok rahatlıkla içirebilirsiniz. Bebeklerin biberonlarının içine veya bebek mamalarının içlerine bir küçük çay kaşığı zeytinyağı koyabilirsiniz. Bebeklerin gazı gider, rahatlar ve büyümesi de kolaylaşır." ifadelerini kullanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.