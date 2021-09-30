İşte hastalıklardan koruyan sarımsak turşusu tarifi

Sarımsak vücudumuza sağladığı faydalardan dolayı sıklıkla tüketmemiz gereken sebzelerden. Yemeklerimize tat katan, yoğurtlarımızı lezzetlendiren sarımsağı turşu olarak da tüketebilirsiniz. Peki sarımsak turşusu nasıl kurulur? Püf noktaları var mı? Sarımsak turşusu vücudumuza ne gibi faydalar sağlıyor? Sizler için derledik...



Sarımsak her derde deva bir sebze olarak bilinir. Amaryllidaceae familyasına dahil olan Allium cinsinden, soğanlı bir bitki türü olan sarımsağın vücudumuz için faydaları saymakla bitmez. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak kalp ve damar hastalıklarına, kansere, diyabete şifa olur. Sarımsak turşusu yapıldığında da vücudumuza çok faydalıdır.

Sarımsak turşusunun faydaları

Sarımsak turşusu cildi tazeler, akne ve sivilce oluşumunu önler. Kan akışını hızlandırır, akciğer enfeksiyonlarını yok eder. Enerji verir, yağ yakımını hızlandırır. Mesane enfeksiyonlarıyla savaşır, tansiyonu düşürür.

Tarihte ilk defa Mısırlıların tedavi amacıyla kullandığı sarımsakta çinko, germanyum, A, B1 ve C vitaminleri, 33 çeşit kükürt bileşiği vardır.

Günlük ne kadar sarımsak tüketmeliyiz?

Sağlıklı bir insansanız günde 2 diş çiğ sarımsak yiyebilirsiniz. Aşırıya kaçmamanız gerekir. Eğer bir hastalığınız varsa doktorunuza danışmadan sarımsak tüketmemelisiniz.

Sarımsak turşusu nasıl hazırlanır?

Sarımsak turşusu için bir kilo sarımsağa, bir su bardağı sirkeye, dört tane kereviz sapına, iki çorba kaşığı kaya tuzuna, bir tatlı kaşığı toz şekere ihtiyacınız olacak. Öncelikle sarımsaklarınızın saplarını kesin, kabuklarına ve başlarına dokunmayın. Bir tencereye su koyup içerisine bir kaşık tuz ekleyin ve sarımsakları içerisine atıp iki dakika kadar kaynatın. Bir kapta buzlu su hazırlayın. Daha sonra sarımsağı sıcak sudan alın, süzün ve hemen buzlu suya aktarın. Sarımsakları tekrar süzdükten sonra cam bir kavanoza aralarına kereviz sapları koyarak yerleştirin. Kavanozu dolduracak kadar suyu tencereye koyun. İçerisine iki çorba kaşığı kaya tuzu ve bir tatlı kaşığı toz şekeri koyup kaynatın. Kaynadıktan sonra suyu ocaktan alıp ılıtın. İçerisine bir su bardağı sirke ekleyin ve sarımsakların üzerini geçecek şekilde kavonoza doldurun. Kapağını sıkıca kapattığınız kavanozu karanlık bir yerde bekletmelisiniz. Sarımsak turşusu 2-3 haftanın ardından yenmeye hazır olacaktır. Afiyet, şifa olsun...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.