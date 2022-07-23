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İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri ve püf noktaları | İçli köftenin içinde neler var?

İçli köfte nasıl yapılır? Son dönemlerde sıklıkla yapılan içli köftenin bütün püf noktalarını ve malzemelerini sizler için derledik. Peki ama içli köfte tam kıvamında nasıl yapılır? İçli köftenin içinde neler var? İşte içli köfte malzemeleri ve püf noktaları...

2 Saat Önce
2022-07-23 21:41:21
İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri ve püf noktaları | İçli köftenin içinde neler var?

Son dönemlerde sıklıkla yapılan içli köftenin bütün püf noktalarını ve malzemelerini sizler için derledik. Peki ama içli köfte tam kıvamında nasıl yapılır? İçli köftenin içinde neler var? İşte içli köfte malzemeleri ve püf noktaları...

İçli köftenin içinde neler var?

İçli köfte malzemeleri ve püf noktaları;

  • 2,5 su bardağı köftelik ince bulgur
  • 1,5 çay bardağı irmik
  • 4,5 su bardağı sıcak su
  • 1 su bardağı un
  • 1,5 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışımı
  • tuz, karabiber

İç harcı için:

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 500 gram orta yağlı kıyma
  • 3 adet kuru soğan
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1,5 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

Kızartmak için:

  • 2 su bardağı ayçiçek yağı

İçli köfte nasıl yapılır?

İçli köfte iç harcını yapmak için; yağı tavaya alıp üzerine doğranmış soğanları ilave edin. Ardından kıymayı ekleyip kavurun. Son olarak tuz, karabiber ve ceviz içini de ilave edip kenara alın.

İçli köftenin bulgurlu hamuru için; köftelik ince bulguru ve irmiği derin bir kaba alıp üzerine sıcak suyu ilave edip 10 dakika kadar ağzı kapalı demlendirin. Demlendikten sonra üzerine salça ve tuzu ilave edip karıştırın. Hamurun kıvamı için un ilavesi yapabilirsiniz.

Hamur haline gelene kadar yoğurun ve elinizi ıslatarak şekil verin. İçerisine kıymalı harcı doldurup kapatın.

Derin yağı kızdırdıktan sonra hazırladığınız içli köfteleri kızartın.

İçli köfte hakkında

İçli köfte ya da oruk, bulgurun hamur haline getirilerek içinin doldurulması suretiyle yapılan Orta Doğu mutfağında bir yemektir. Aslen Levant mutfağına ait olan bu yemeğe kibbe ve bazı yörelerde dolgulu köfte de deniliyor. İçli köfte, iki türlü hazırlanır. Bunlardan birincisi haşlama usulüdür.

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