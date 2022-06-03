Hira ismi ne anlama gelir? Hira ismi çocuğa konulur mu? Hira isminin anlamı Kur'anda geçiyor mu?

Hira ismi ne anlama gelir? Son dönemlerin popüler ismi Hira'nın araştırması çok sık yapılıyor. Ebeveynlerin merak ettiği ismin birçok anlamı bulunuyor. Hira ismi çocuğa konulur mu? Hira isminin anlamı Kur'anda geçiyor mu? İşte detaylar...