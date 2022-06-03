Hira ismi ne anlama gelir? Hira ismi çocuğa konulur mu? Hira isminin anlamı Kur'anda geçiyor mu?
Hira ismi ne anlama gelir? Son dönemlerin popüler ismi Hira'nın araştırması çok sık yapılıyor. Ebeveynlerin merak ettiği ismin birçok anlamı bulunuyor. Hira ismi çocuğa konulur mu? Hira isminin anlamı Kur'anda geçiyor mu? İşte detaylar...
2022-06-03 22:56:51
Son dönemlerin popüler ismi Hira'nın araştırması çok sık yapılıyor. Ebeveynlerin merak ettiği ismin birçok anlamı bulunuyor. Hira ismi çocuğa konulur mu? Hira isminin anlamı Kur'anda geçiyor mu? İşte detaylar...
Hira ismi ne anlama gelir?
Hira denildiğinde akla ilk gelen ise Arabistan sınırları içerisinde yer alan Hira Dağı'dır. Fakat kelime anlamı olarak "Cılız ve çelimsiz" anlamlarına gelmektedir.
Hira isminin anlamı Kur'anda geçiyor mu?
Arapça köklü bir kelime olmasına karşın Hira ismi, bilinenin aksine Kur'anda geçmez.Kur'an'da geçtiğinin düşünülmesi ise; Kur'an'da yer alan ilk ayetlerin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Hira Dağı'nda indirilmiş olmasıdır.
Hira ismi çocuğa konulur mu?
Bu ismin konmasında bir sakınca yoktur. Dileyen ebeveynler çocuklarına Hira ismini verebilirler..
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