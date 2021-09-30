Hamilelikte hangi ayda hangi besin yenmeli?

Hamilelik sürecinde beslenme şekliniz sizin ve bebeğinizin sağlığında önemli rol oynuyor. Bazı besinlerden gebelik sürecinde uzak durmak, bazılarını ise sık sık tüketmek gerekiyor. Peki anne adayları hangi besinleri tüketmeli? Hangi besin hangi ayda tüketilmeli? Detayları sizler için derledik...

Hamilelik yaklaşık 40 hafta süren kadınlar için oldukça özel ve zorlu bir dönemdir. Bu dönemde anne adayı kendisinin ve bebeğinin sağlığına oldukça dikkat etmelidir. Hamilelik boyunca kadınlar sağlıklı ve dengeli beslenmeli, yenilen besinleri iyi seçmelidir. Peki 1. trimester, 2. trimester ve 3. trimester olarak adlandırılan 9 aylık süreçte neleri yemek, nelerden uzak durmak doğru?

Hamileliğin ilk aylarında beslenme

Hamileliğin ilk haftalarında bitki çaylarından uzak durmak gerekiyor. Çünkü bazı bitki çayları bebeğe zarar verip düşüğe neden olabiliyor. Bu yüzden doktorunuza danışmadan bitki çayları tüketmeniz doğru olmaz. Paketlenmiş gıdalar sağlıksızdır. Bu yüzden paketlenmiş gıdalardan hamileliğinizin ilk haftalarında da son haftalarında da uzak durmanız doğrudur. Bebeğin gelişimi için ilk aylarda folik asit tüketimi çok mühimdir. Brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta ve bakliyatlar folik asit içerir. Bu yüzden bu besinleri mutlaka tüketmelisiniz.

Gebeliğin altıncı haftasından itibaren kan kırmızı kan hücreleri oluşmaya başlar.Bu yüzden protein açısından zengin beslenilmelidir. Deniz ürünleri, yumurta, et tüketebilir, demir alımını artırmak için yanlarında C vitamininden zengin portakal suyu içebilirsiniz.

Et sevmiyor veya hamilelik sürecinde tiksinip yiyemiyorsanız doktorunuza bunu belirtmeli, önereceği EPA ve DHA'lı vitamin takviyelerini kullanabilirsiniz.

Hamileliğin orta döneminde beslenme

13. hafta ile 28. hafta aralığında bebekler çok hızlı bir gelişim gösterir. Anne adayları da bu yüzden daha fazla enerjiye ve vitamine ihtiyaç duyar. Bu dönemde göz sağlığı için havuç, tatlı patates, ıspanak, orkinos balığı, sardalya balığı tüketebilirsiniz. Kemik gelişimi için ise süt, yoğurt, soya peyniri ve peyniri beslenmenize katmalısınız. Dna üretimi için ise kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri, fasulye, fındık, kepekli tahıl tüketmelisiniz.

Hamileliğin son döneminde nasıl beslenilmeli?

Doğumun yaklaştığı son aylarda da beslenme çok önemlidir. Bu dönemde K vitaminine oldukça ihtiyaç duyulur. Çünkü doğum sırasında kan kaybı yaşanır. K vitamininden zengin brüksel lahanası, ıspanak, marul, brokoli, karnabahar, lahana tüketmelisiniz. Kemik sağlığınız için süt, peynir, bakliyat, avokado, muz, ahududu yemelisiniz. Sağlıklı bir akciğer için ise yumurta ve esmer pirinç tüketmelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.