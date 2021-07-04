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Güzellik Uzmanı Buket Önal Kış Aylarında Cilt Bakımı Konusunda Bilgi Verdi

Son yılların en çok takip edilen cilt bakım uzmanları arasında yer alan Buket Önal kış aylarında soğuk havanın neden olduğu lipid bariyeri ile ilgili açıklamada bulundu.

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04.07.2021 23:26:55
Güzellik Uzmanı Buket Önal Kış Aylarında Cilt Bakımı Konusunda Bilgi Verdi

Soğuk havalarda ciltte tabakanın incelip esnekliğinin azalması, çatlaması ve pullanmalarının ortaya çıkması gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması gerektiğini anlattı. Erken yaşlanma görüntülerle neden olan bu durumun önlemek için bir tiplerine uygun bakım türlerinden ve maskelerden bahsetti. Bazı bireyler için ise daha profesyonel işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Estetik Ve Güzellik Uzmanı Buket Önal Hangi Cilt Tipine Nasıl Bir Uygulama Yapılmalıdır?

Estetik ve güzellik alanında pek çok işlem gerçekleştiren Uzman Buket Önal kış aylarında rüzgar ve soğuğun etkisinin ciddi tahribata neden olacağını söyledi. Bakım yapılmaması halinde cildin erken yaşlanmasına neden olacağını açıkladı. Soğuk havalarda kan dolaşımının yavaşladığına da dikkat çeken uzman isim kış aylarında ter ve yağ bezlerinin daha yavaş çalıştığını söyleyerek kuruluğun kaçınılmaz bir problem olduğunu söyledi. Soğuk havanın cildin dış etkenlere karşı kendini koruyamamasına neden olabileceğine bu durumda pullanma, kaşıntı ve kızarıklık gibi problemlerin ortaya çıkabileceğini belirtti. Peki, böyle bir durumda ne yapılması gerekiyor?

Estetik ve Güzellik Uzmanı Buket Önal soğuk aylarda cilt bakımı ile ilgili en önemli konu sık sık duş almak ve ölü derileri temizlemek olacaktır dedi. Kuru bir cildiniz varsa alkol içeren toniklerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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