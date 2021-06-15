Gözleme Nasıl Yapılır,Tarifi Nedir?

Sofralarımızın vazgeçilmez hamur işlerinden gözlemeyi evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Bir o kadar pratik ve kolay olan gözlemenizi evinizde doğal bir şekilde yaparak sıcak sıcak çay yanına ikram edebilirsiniz.

Çayın yanına hazır yufkadan yahut hamurdan yaparak kısa sürede hazırladığınız sıcacık tarifiniz sizlere yemyeşil doğası ve mis gibi havası olan köyünüze götürecek. Gözleme seveler kimilerine göre; Ege usulü bol zeytinyağlı sever, bazıları kıyma, kaşar, patates ve peynir ile iç malzemesini hazırlamakta. Ev yapımı ve pratik olan gözlemenizin tadından yenmez. Sizler için pratik ve kolay gözleme yapımı hakkında merak edilenleri ayrıntılı bir şekilde derledik. Gözleme Nasıl Yapılır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Gözleme Yapımı Tarifi Nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…

Gözleme Yapımı İçin Malzemeler

6 su bardağı un

2 tatlı kaşığı tuz

2,5 su bardağı su

1-2 tatlı kaşığıkırmızı pul biber

1 paket instant maya

İç malzemesi;

200 gramlor peyniri

1-2 su bardağırendelenmiş kaşar peyniri

1-4 demet maydanoz

Gözleme Nasıl Yapılışı

Türk mutfağının vazgeçilmezi gözleme yapımı şu şekildedir;

Gözleme yaparken ilk önce yoğurma kabına un, tuz, instant maya ilave edilir. Ardından 2 – 2,5 su bardağı su yavaş yavaş eklenerek hamur hazırlanır.

Hazırlanan hamurunuzdan bezeler oluşturunuz. Ardında üzerleri kapatılarak kurumaması sağlanır.

Yapmış olduğunuz 1 tane beze alınarak un yardımı ile ince bir şekilde iyice açınız.

Ardından hamurun yarısına iç malzemeden ilave edilerek diğer yarısı üzerine kapatılır. Kenarların yapışması içinde bastırınız.

Hazırlamış olduğunuz gözlemenizi yapışmaz birtavaya alınız. Ocağın altını hafif açarak arkası ve önü kızarana kadar pişirmeye bırakın.

Pişen gözlemenizi servis tabağına alarak tereyağı ile hafifçe yağlayın.

Bu işlemi tüm hamurlar bitene kadar tekrarlayın.

Gözlemeniz piştiğinde sıcak bir şekilde çay yanına servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.