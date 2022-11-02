Fokaçyo nasıl yapılır, üzerine neler konur? Focaccia kaç dakikada pişer?

Fokaçyo nasıl yapılır, üzerine neler konur? Ülkemizde İtalyan pidesi olarak bilinen focaccia (fokaçyo) ekmeğini, bu tarif sayesinde evinizde yapabileceksiniz. Peki ama fokaçyo nasıl, hangi malzemelerle yapılır? Focaccia kaç dakikada pişer, ne kadar mayalandırılmalıdır? İşte detaylar...

Fokaçyo nasıl yapılır, üzerine neler konur? Ülkemizde İtalyan pidesi olarak bilinen focaccia (fokaçyo) ekmeğini, bu tarif sayesinde evinizde yapabileceksiniz. Peki ama fokaçyo nasıl, hangi malzemelerle yapılır? Focaccia kaç dakikada pişer, ne kadar mayalandırılmalıdır? İşte detaylar...

Fokaçyo nasıl yapılır?

500 gram un

375 ml. ılık su

100 gram dilimlenmiş zeytin

50 gram kurutulmuş domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

birkaç dal taze kekik

1 paket kuru maya

1 çay kaşığı tuz

Ilık su ve mayayı derin bir karıştırma kabına alıp, karıştırın. Üzerine elediğiniz un, tuz ve zeytinyağını ekleyerek homojen bir hamur olana kadar yoğurun. Hafif cıvık bir hamur elde etmiş olacaksınız. Bu hamura; taze kekik, doğranmış zeytin, doğranmış kurutulmuş domates ilave edip, tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

Yağlamış olduğunuz fırın kabına mayalanması için hamuru alın. Hamurun şeklini tam alabilmesi için kullandığınız kabın, şeklinde göre hamuru düzeltin.

30 45 dakika kadar mayalandıktan sonra üzerine bir yumurta fırçası ile zeytinyağını sürüp iri deniz tuzu ve birkaç parça domates ilave ederek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan ekmeği kalıbından aldıktan sonra bir ızgara teli üzerinde dinlendirin.

Fokaçyonun üzerine neler konur?

Focaccia içine genellikle; zeytin, kekik ve kurutulmuş domates konuyor. Üzerine ise; yine domates, kaya tuzu koyuluyor ve zeytinyağı sürülüyor.

Focaccia kaç dakikada pişer?

Hamurun miktarı ve inceliğine göre pişme süresi değişkenlik gösterir. İyi mayalanmış focaccia yarım saatte pişecektir.

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