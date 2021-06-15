Fırında Patates Nasıl Yapılır, Tarifi Nedir?
Sofralarımızın vazgeçilmez sebzelerinden patates, akşam yemeğinde ne yapmalıyım? Diye soran ev hanımlarının kurtarıcısı olmakta.
Patates ile kolay ve pratik bir şekilde gününüzü kurtarabilir ayrıca birbirinden lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Bunlardan en pratik olanı ise fırından sıcak sıcak çıkmış olan fırında patates yemeğidir. Sizler için pratik ve kolay bir o kadar lezzetli fırında patates tarifi hakkında merak edilenleri derledik. Fırında Patates Nasıl Yapılır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Fırında Patates Tarifi Nedir? İşte tüm detaylar…
Fırında Patates Tarifi
Fırında patates yapımı için malzemeler şu şekildedir;
1 kilogram patates
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 diş sarımsak
Pul biber
Kekik
Karabiber
Tuz
Fırında Patates Nasıl Yapılır?
Mutfakların vazgeçilmezi fırında patates yapımı şu şekildedir;
- Almış olduğumuz patatesleri soyup iyice yıkayalım. Daha sonra patatesleri iri iri doğrayalım.
- Ardından sıvı yağ, sarımsak, karabiber, tuz ve pul biberi bir kâseye ilave ederek iyice karıştırın.
- Patateslerinizi yapmış olduğunuz karışıma iyice bulayın. Daha sonra yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine diziniz.
- Tepsiyi önceden ısıttığınız 200 derecelik fırına verin. Ardından patatesiniz iyice kızarana kadar pişirmeye bırakın.
- Piştikten sonra patateslerinizi fırından çıkarın.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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