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Fırında Patates Nasıl Yapılır, Tarifi Nedir?

Sofralarımızın vazgeçilmez sebzelerinden patates, akşam yemeğinde ne yapmalıyım? Diye soran ev hanımlarının kurtarıcısı olmakta.

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15.06.2021 08:40:37
Fırında Patates Nasıl Yapılır, Tarifi Nedir?

Patates ile kolay ve pratik bir şekilde gününüzü kurtarabilir ayrıca birbirinden lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Bunlardan en pratik olanı ise fırından sıcak sıcak çıkmış olan fırında patates yemeğidir. Sizler için pratik ve kolay bir o kadar lezzetli fırında patates tarifi hakkında merak edilenleri derledik. Fırında Patates Nasıl Yapılır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Fırında Patates Tarifi Nedir? İşte tüm detaylar

Fırında Patates Tarifi

Fırında patates yapımı için malzemeler şu şekildedir;

1 kilogram patates

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 diş sarımsak

Pul biber

Kekik

Karabiber

Tuz

Fırında Patates Nasıl Yapılır?

Mutfakların vazgeçilmezi fırında patates yapımı şu şekildedir;

  • Almış olduğumuz patatesleri soyup iyice yıkayalım. Daha sonra patatesleri iri iri doğrayalım.
  • Ardından sıvı yağ, sarımsak, karabiber, tuz ve pul biberi bir kâseye ilave ederek iyice karıştırın.
  • Patateslerinizi yapmış olduğunuz karışıma iyice bulayın. Daha sonra yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine diziniz.
  • Tepsiyi önceden ısıttığınız 200 derecelik fırına verin. Ardından patatesiniz iyice kızarana kadar pişirmeye bırakın.
  • Piştikten sonra patateslerinizi fırından çıkarın.

Fırında Patates Yemekleri

  • Fırında Kaşarlı Taze Patates.
  • Fırında Zeytinyağlı Patates.
  • Labneli Patates Graten.
  • Kremalı Ev Kumpiri.
  • Fırında Baharatlı Taze Patates.
  • Fırında Sütlü Patates.
  • Pofuduk Patates Püresi (Düşes Patates)
  • Fırında Mantarlı Patates
  • Bulgurlu Patates Köftesi
  • Fırında Köfte Patates
  • Fırında Patates Mücver
  • Patates Dolması
  • Patates Lazanya
  • Fırında Patates Karnıyarık
  • Patates Sufle
  • Kıymalı Rulo Patates
  • Patates Bohçası
  • Patates Röşti
  • Fırında Kremalı Patates
  • Patates Çorbası
  • Patates Salatası
  • Patatesli Pizza Dilimleri
  • Patatesli Börek Puf Puf
  • Patates Tostu
  • Patatesli Kek
  • Patates Mantısı
  • Patates Graten

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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