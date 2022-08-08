Evleneceğiniz kişiyi ne kadar tanıyorsunuz? Evlenmeye karar verirken nelere dikkat edilmeli? Hangi soruların yanıtları aranmalı?

Doğru eşi seçebilmek, hayatımızın geri kalanı için gerçekten de en önemli karar... Evleneceğiniz kişiyi ne kadar tanıyorsunuz? Evlenmeye karar verirken nelere dikkat etmelisiniz? Hangi soruların yanıtlarını mutlaka almalısınız? Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, evlilik ve doğru eş seçimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Evlilik ve doğru eş seçimine ilişkin değerlendirmede bulunan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, doğru eş seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara işaret ederek “Eş seçiminde ‘Ne kadar seviyorsun?' sorusu doğru soru değildir. Bu sorunun yerini ‘Ne kadar tanıyorsun?' sorusu alabilir. Bu konu iki açıdan ele alınmalıdır. Birisi duygusal birisi ise mantıksal açıdır” dedi.



Olumsuz yanlarını ne kadar tolere edilebileceği önemli



Evlenmeye karar verilen kişinin zamanla değişmesini beklemenin doğru olmadığını kaydeden Taşkın, “Karşınızdaki kişiyi değiştirmeye çalışarak bir ilişkiye başlamayın. Karşınızdaki kişinin size göre olumlu-olumsuz yanları olabilir. ‘Olumlu yanlarını ne kadar seviyorsunuz ve olumsuz yanlarını ne kadar tolere edebiliyorsunuz?' sorusu sizin için oldukça önemli bir soru olmalıdır” dedi.



Kendini iyi tanıyan, karşı tarafı da daha iyi tanır



Eş seçiminde bulunacak olan bir kişinin herkesten önce kendisini tanımasının önemli olduğunu kaydeden Taşkın, “Kendisini tanıyan insan ne istediğini ve ne istemediğini belirlemekte zorlanmaz. Kendini tanıyan kişi, karşısındaki kişi ile iletişimde açık ve net olabilir. Kişinin kişisel farkındalığı ne kadar yüksek ise karşı tarafı tanıma ihtimali o kadar kolay olacaktır. Kişinin kendi içsel yolculuğu düşünüldüğü kadar kolay olmayabilir. İçsel yolculuk kimi zaman üzücü, kimi zaman meraklandırıcı, kimi zaman ise mutlu edici olabilir. Adı üzerinde bir yolculuk olacaktır. Fakat aşırı uçlardan kaçınmak önemlidir. Kişi içsel yolculukta ‘çok' kavramından uzak durmalıdır. Kendisi üzerine belli farkındalıklara varan kişi eş adayını tanımaya da adım atabilir” diye konuştu.



Kişinin tutarlılığına dikkat edilmeli



Kişilerin geçmiş yaşantılarının çoğu zaman bir ipucu olduğunu kaydeden Taşkın, “Çevresinden gelen izlenimler de yine aynı şekilde fikir oluşturabilir. Kişinin tutarlılığı oldukça önemlidir. Ağzından çıkan ile eylemleri aynı düzlemde mi noktasına önem verilmelidir” uyarısında bulundu.



İlişki güven vermelidir



Doğru eş seçiminde kaçınılmaz etkenlerden bir diğerinin ise aşk ve sevgi olduğunu ifade eden Taşkın, “Aşk ve sevgiyi olmazsa olmazların arasında görsek bile bu kavramların bizim için anlamını iyi değerlendirmek gerekmektedir. Güven veren ilişki, kişiye tatmin duygusunu ve huzuru hissettirir. Evlilik bir köprü kurmaktır. Bu köprü kurulurken araya tuğla örmek nasıl iletişimsizlik sonucu ise arada merdiven olması da güzel bir iletişim örneğidir. Elbette ki 3S kuralı ile. 3S kuralı da karşılıklı sevgi, saygı ve sadakattir” dedi.



Evlenme kararı alırken bu noktalara dikkat edilmeli



Çiftlerin evlenme kararı alırken dikkat etmesi gereken noktalara değinen Taşkın, eş adayında aranması gereken özellikleri de şöyle sıraladı:

• Evlenme kararı alan bireylerin evlilik olgunluğunda olup olmadığını ölçüp biçmesi oldukça önemlidir. Karşılıklı olarak uyum sağlamak ve bir orkestranın ortak şefi olabilmek çok önemlidir.

• Eş adayınız sizin sınırlarınıza, hayata bakış açınıza, özgürlük alanlarınıza, iş okul hayatınıza, hedeflerinize ve hayallerinize saygı duymalıdır.

• Sonradan değiştiririm diyerek hiçbir zaman yola çıkılmamalıdır. Sonradan değişir diyerek başlayan ilişkiler nihayetinde ego savaşlarına dönüşebilir. Böyle sonuçlar ise kişiyi hüsrana uğratabilir.



Bu sorulara mutlaka yanıt aranmalı



Kişinin evlilik kararı alırken kendine birtakım sorular sorması gerektiğini de kaydeden Taşkın, bu soruları da şöyle sıraladı:



• Ben kendimi tanıyor muyum?

• Ben kendimi evlilik olgunluğunda hissediyor muyum?

• Bu kişi evlilik olgunluğunda mı?

• Ben bu kişi ile bir hayatı paylaşabilir miyim?

• Bu kişi iyi ve kötü günümde yanımda olacak mı?

• Ben bu kişinin yanlışını ve doğrusunu biliyor muyum? Onu tanıyor muyum?

• Karşılıklı olarak sevgi, saygı ve sadakati sağlayabilecek miyiz?

• Hayata farklı taraflardan bakıp ortak bakış açısını sağlayabilir miyiz? Sağlayamazsak birbirimize saygı duyabilir miyiz?



Evlilik öncesinde açık ve şeffaf olunmalı



Evlilik öncesinde doğru iletişimin de önemini vurgulayan Taşkın, “Çiftler arasında açık iletişim olmalıdır. Açık iletişim ilişkinin en önemli adımlarından biridir

. Kişiler evlilik öncesinde açık ve şeffaf olmalılardır. Birbirlerinden isteklerini gizlememeli, karşılıklı olarak ihtiyaçları gözetmelilerdir” tavsiyesinde bulundu.





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