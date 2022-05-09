Evlat edinme şartları nelerdir? Kimler evlat edinemez? Evlat edinme ücreti ne kadar? Evlat edinme yaş sınırı nedir?

Evlat edinme şartları nelerdir? Kimsesiz çocukları evlat edinerek ailesini büyütmek isteyen kişilerin sıklıkla araştırdığı soruların yanıtlarını sizler için derledik. Kimler evlat edinemez? Evlat edinme ücreti ne kadar? Evlat edinme yaş sınırı nedir? İşte detaylar...

Kimsesiz çocukları evlat edinerek ailesini büyütmek isteyen kişilerin sıklıkla araştırdığı soruların yanıtlarını sizler için derledik. Kimler evlat edinemez? Evlat edinme ücreti ne kadar? Evlat edinme yaş sınırı nedir? İşte detaylar...

Evlat edinme şartları nelerdir?

Evlat edinme durumu, evlat edindirilmeye uygun olan çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak, çocuk- ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.

Başvuru yapmak isteyen kişiler 30 yaşını doldurmuş veya en az beş yıldan beri evli olmak üzere başvuruda bulunabilir.

Kimler evlat edinemez?

Evlât edinmek isteyen ve evli olmayan kişinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşulu aranır. Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler.

Yasanın 306. maddesine göre, bir kimsenin evlat edinebilmesi için, en az 5 yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir. Evlat edinebilmek için kişilerin medeni durumlarına bakılmaz; ancak eşler, birlikte evlat edinebilir, evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler.

Evlat edinme ücreti ne kadar?

Evlat edinme için her hangi bir ücreti talep edilmemektedir. Koruyucu aile olmak için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Ancak evlat edinmek isteyenlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Evlat edinme yaş sınırı nedir?

Evlat edinecek olan kişilerin 30 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.