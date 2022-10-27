Evdeki küçük sinek neden olur, nasıl gider? Evde oluşan küçük sinekler nasıl yok edilir? Belli bir noktadan sonra sinir bozucu olmaya başlayan küçük sinekleri yok etmenin yolları elbette var. Fakat bu küçük sinekler farklı nedenlerden dolayı oluşmuş olabilirler. Öncelikle evdeki küçük sineğin oluşum nedenini bulmalı daha sonra oluşum nedenine göre bir yol izlemelisiniz. Sedir ağacı yağı biberiye sirke limon otu gibi birçok yöntem bulunmakta. İşte detaylar...

Evdeki küçük sinek neden olur, nasıl gider? Evde oluşan küçük sinekler nasıl yok edilir? Belli bir noktadan sonra sinir bozucu olmaya başlayan küçük sinekleri yok etmenin yolları elbette var. Fakat bu küçük sinekler farklı nedenlerden dolayı oluşmuş olabilirler. Öncelikle evdeki küçük sineğin oluşum nedenini bulmalı daha sonra oluşum nedenine göre bir yol izlemelisiniz. Sedir ağacı yağı biberiye sirke limon otu gibi birçok yöntem bulunmakta. İşte detaylar...

Evdeki küçük sinek neden olur, nasıl gider?

Evde birden beliren küçük sinekler genellikle artık ve kokan sıvı ya da katkı dağların üzerinde türer. Açıkta bir yiyecek bırakıldığında sineklenme problemi gün geçtikçe artar. Bu sinekler pencere deliği gibi küçük deliklerden gelebileceği gibi, havalandırma yaptığınız esnada ya da eve girdiğiniz esnada da girebilir

Sinekler 3 çeşittir;

1) meyve sineği

2) lağım sineği

3) mantar sineği.

Meyve sineği: Meyve sineği küçük ve kahverengidir genellikle mutfakta oluşur. Lavraları meyve ve sebze içinde bulunur yiyecek mayalandıkça bundan beslenir ve çoğalır. Yazın sayısı sıcak nedeniyle artar.

Lağım sineği: Evde görülen lağım sineği evdeki tesisatın sorunlu olduğunun göstergesidir. Gece aktif olan bu sinekler genellikle mutfak ve banyo tesisatından artarlar. Diğer sineklere benzeselerde zikzak şeklinde hareket ederler.

Mantar sineği: Mantar sineği gübre sineği olarak da bilinmektedir. Pencere kenarlarında sıklıkla görülür. Nemi seven bu sinekler bitkileri fazla su verilmesinden dolayı da meydana gelebilir.

Evde oluşan küçük sinekler nasıl yok edilir?

Evde oluşan küçük sineklerin yok edilmesi için evin havalandırılması ve nemli kalan kısımların kurutulması gerekir. Aynı zamanda açıkta yiyecek bırakmamak gerekir.

Sedir yağı

Böcekler ve sinekler sedir kokusunu sevmezler. Bu nedenle sedir yağını suya damlatıp evinize spreyle sıkabilir ya da yerleri sedir yağı damlatılmış su ile silebilirsiniz.

Sirke kapanı

Derin bir bardak ya da kaseye 2 parmak kadar sirke doldurun ve üzerini streçle kapatın. Daha sonra streçin üzerine kürdan yardımıyla bir delik açın. Sinekler sirke kokusunu hemen gelirler. B delikten girecek fakat çıkamayacaklardır.

Limon otu ya da limon yağı

Evde limonatu beslemek ya da yine sedir ağacında yapıldığı gibi limon yağı kullanarak evi spreylemek sineklerden kurtulmanıza neden olacaktır.

Biberiye

Biberiye de sineklerin sevmediği bir kokudur özellikle sivrisineklerden kurtulmak için pencere yönlerine biberiye büyütebilirsiniz.

.