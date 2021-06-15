Evde Yoğurt Yapımı, Tarifi Nedir? Yoğurtlu Yemek Çeşitleri

İşlenmiş, paketli ya da ambalajlı ürün tüketmek istemeyen, sağlıklı beslenmeyi tercih eden bilinçli tüketiciler evlerinde yoğurt yapmanın tarifini aramakta. Sizler için evde yoğurt yapımı hakkında merak edilen tüm detayları derledik.