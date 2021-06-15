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Evde Yoğurt Yapımı, Tarifi Nedir? Yoğurtlu Yemek Çeşitleri

İşlenmiş, paketli ya da ambalajlı ürün tüketmek istemeyen, sağlıklı beslenmeyi tercih eden bilinçli tüketiciler evlerinde yoğurt yapmanın tarifini aramakta. Sizler için evde yoğurt yapımı hakkında merak edilen tüm detayları derledik.

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Google News - Timeturk
15.06.2021 21:16:32
Evde Yoğurt Yapımı, Tarifi Nedir? Yoğurtlu Yemek Çeşitleri

Evde Yoğurt Yapımı, Tarifi Nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Yoğurtlu Yemek Çeşitleri Neler? İşte tüm detaylar…

Evde Pratik Yoğurt Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 Litre süt
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 Çay kaşığı tuz ya da şeker

Evde Pratik Yoğurt Yapımı Yapılış Aşaması

  • Evde patrik yoğurt yapmak için öncelikle 1 litre sütü çelik tencereye koyup orta ateşte kaynayana kadar pişirmeye bırakın. Daha sonra köpürmeye başlayınca kepçeyle havalandırarak karıştırınız. Ardından altını hafif kısın.
  • Ardından ilave edilen sütün; üçte biri azalana kadar bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam edin.
  • Süt piştikten sonra ocaktan alıp bir kenarda soğumaya bırakın.
  • Daha sonra ufak bir kabın içine yoğurt ve tuz ilave edip, pürüzsüz hale gelene kadar iyice karıştırınız. Ardından tenceredeki sütün içine dökün.
  • Mayalanan yoğurdu kaplara döküp, ağzına kapağını kapatmadan, 10-15 dakika kadar 50 derecede çalıştırıp kapattığımız fırına, koyunuz.
  • Fırın içerisinde 4-4,5 saat kadar bekletin.
  • 4-4,5 saat kadar bekleyen yoğurdunuzu fırın içerisinden alın ve daha sonra, yine ağzı açık olarak buzdolabına koyunuz.
  • Buzdolabında yoğurdunuzu 7 saat süreyle bekletip, kapağını kapatın.7 Saat süreyle bekleyen yoğurdunuz artık servis edilmeye hazır. Afiyet olsun.

 

Yoğurtlu Yemek Çeşitleri

 

  • Ayran Aşı Çorbası Tarifi
  • Köfteli Yoğurt Çorbası Tarifi
  • Borani Tarifi
  • Elbasan Tava Tarifi
  • Yoğurtlu Köfte Tarifi
  • Tahinli Tarator Tarifi
  • Yoğurt Tatlısı Tarifi
  • Çikolatalı Dondurma Tarifi

Yoğurt bar

  • Yoğurtlu Pancar
  • Yoğurtlu garnitür
  • Cips sosu
  • Yoğurtlu brokoli
  • Haydari
  • Cacık
  • Kuskus
  • Havuç kızartması
  • Ev yapımı kefir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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