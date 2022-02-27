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Evde mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidi, Ramazan pidesi gibi özel günlerde insanlar tarafından çokça tüketilen bir atıştırmalıktır. Genellikle çay ile beraber tüketilen kandil simidinin tarifi ve malzemeleri birçok insan tarafından merak edilmekte. Peki, evde mahlepli kandil simidi nasıl hazırlanır ve malzemeleri nelerdir?

36 Dakika Önce
2022-02-27 16:17:13
Evde mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidinin tarihi Osmanlı'ya kadar dayanıyor ve lezzetiyle herkesi mest eden bu lezzet hemen her evde bulanabilen malzemelerle yapılabiliyor. Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan "Kandil simidi" kullanıcılar tarafından nasıl yapıldığına dair aratılmaya başlandı. İşte merak edilen haberin detayları…

Mahlepli kandil simidinin malzemeleri nelerdir?

125 gram eritilmiş tereyağı
4,5 su bardağı un
1 yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1,5 çay bardağı sulu yoğurt
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı mahlep
2 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için:

Susam
Yumurta

Evde mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?

1-Büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.

2-Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.

3-Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

4-Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.

5-Yumurta ve susamı kaselere alın.

6-Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

7-180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Afiyet olsun.

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