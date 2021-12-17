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Evde kürtaj dönemi!

Kürtaj hapları postayla eve gelecek!

23 Dakika Önce
2021-12-17 01:22:43
Evde kürtaj dönemi!

ABD'de, kürtaj haplarına erişim üzerindeki kısıtlama kalıcı olarak kaldırdı. Hastaların, hapları sağlık kuruluşlarından şahsen almaları yerine ilaçları posta yoluyla almalarına izin verilecek. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından verilen karar, ilaçlı kürtajı daha erişilebilir hale getirecek.

FDA'nın eylemi, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 haftaya kadar olan gebelikler için izin verilen ve giderek yaygınlaşan bir yöntem olan ilaçlı kürtajın, bir kürtaj sağlayıcısına seyahat etmeyi zor bulan veya hamileliği sonlandırmayı tercih eden kadınlar için daha erişilebilir hale geleceği anlamına geliyor.

Bu yılın başlarında, pandemi süresince FDA , hamileliği sonlandırmak için kullanılan iki ilaçtan ilki olan mifepriston için yüz yüze gerekliliği geçici olarak kaldırdı . Bu değişikliği kalıcı hale getirme kararının, kürtaj konusunda muhafazakar ve liberal devletler arasında zaten kutuplaşan bölünmeleri derinleştirmesi muhtemel.

Muhafazakar eyaletlerin kürtaj haplarına erişimi daha da azaltmak için başka yasalar çıkarmaları bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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