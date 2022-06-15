Evde çilek reçeli nasıl yapılır? 1 kg çileğe ne kadar şeker konur? Çilek reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir?

Evde çilek reçeli nasıl yapılır? Çileğin mevsimi geldi. Kokulu çilekleri kışa taşımak ve uzun süre tüketmek için reçel yapılmaya başlandı. Sizler için çilek yapımının püf noktalarını derledik. 1 kg çileğe ne kadar şeker konur? Çilek reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Çileğin mevsimi geldi. Kokulu çilekleri kışa taşımak ve uzun süre tüketmek için reçel yapılmaya başlandı. Sizler için çilek yapımının püf noktalarını derledik. 1 kg çileğe ne kadar şeker konur? Çilek reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Evde çilek reçeli nasıl yapılır?

Çilek reçeli yapımı, sanıldığı kadar zor bir tarif değildir. Püf noktalarına dikkat edildiği sürece çilek reçeliniz tam kıvamında olacaktır.

2 kilo çilek

2 kilo toz şeker (8 su bardağı)

Yarım limon suyu

1,5 çay kaşığı tereyağı

Saplarını çıkarıp temizlediğiniz çilekleri durulanması için bir süzgece alın.

Ardından tencereye, çok küçük olmayacak şekilde kesip, aktarın.

Üzerine her çileğe şeker gelecek şekilde şekeri döküp kapağını kapatın. Bir gece bu vaziyette bekletin.

Bekleme süresinin sonunda çilekler oldukça fazla su salmış ve şeker tamamen erimiş olacak.

Tencereyi ocağa alıp reçeli kaynatmaya başlayın. Kaynamaya başlayınca daha az köpürmesi için 1 tatlı kaşığı tereyağını ve limon suyunu ekleyin.

Son aşamada altını kısın ve 20-30 dakika kadar kontrollü olarak pişirin. Çok yoğun olmaması adına, kaynatırken kıvamına bakın ve altını kapatın.

Kaynattığınız kavanozlara reçeli koyup kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin. Üzerine bez örterek bir gee bu vaziyette bekletin. Daha sonra ters çevirip, akıp akmadığını kontrol edin. Akmamış ve hava almamış olanları 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz.

1 kg çileğe ne kadar şeker konur?

Çilek reçeli yapımında 1 kilo çileğe 1 kilo şeker şeklinde tarif tutturulur. Şekerin miktarı, çilek reçelinin sıvı kısmının çoğalmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla 1-1,5 kilo şeker konmasında da bir sakınca yoktur.

Çilek reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir?

Çilek reçelinin en önemlipüf noktası kaynatma süresidir. Çok kaynayan çilek reçeli, ağdalaşır ve çok çabuk şekerlenir.

Dolayısıyla kaynamaya başladıktan sonra bir çay tabağına, zaman zaman ayırıp, kıvamına bakmalısınız. Sıvı kısmı kpmayan bir kıvama geldiğinde altını kappatmalısınız.