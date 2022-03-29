DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Venezuela - Kolombiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası biletini kaptı
Ekvador - Arjantin maçını canlı izle! Güney Amerika Elemeleri
Bolivya - Brezilya maçını canlı izle! 2022 Dünya Kupası Elemeleri
İsrail'den 5 kişinin öldüğü saldırı sonrası açıklama
A Milli Takım özel maçta İtalya'ya 3-2 yenildi
GALA coin nedir ve ne işe yarar?
AB'nin Mariupol'deki ofisi vuruldu
Eğlenceli meslekler nelerdir?
EPDK: Üretici de faturalardaki maliyet yüküne ortak olacak
'Türkiye-Polonya siyasi istişareleri' açıklaması
Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya
Evde Cappuccino nasıl yapılır?
Bahçeli'den 3 acil ve stratejik tedbir önerisi
'Hırka-i Şerif' açıklaması: Bu ramazanda da ziyarete kapalı

TIMETURK / KADIN & AİLE / Evde Cappuccino nasıl yapılır?

Evde Cappuccino nasıl yapılır?

Cappuccino espresso bazlı bir kahvedir. Espresso makinası kullanılarak yapılan cappucino her zaman çok daha iyi olsa da evde kendiniz de cappucino yapabilirsiniz. Evde Cappuccino yapmak isteyen kişiler arama motorlarında cevap aramakta. Peki, evde kolay Cappuccino nasıl hazırlanır?

2 Saat Önce
2022-03-29 22:49:11
Evde Cappuccino nasıl yapılır?

Cappuccino, Bir İtalyan yapımı kahve türüdür. Espresso ve sıcak sütün kaynatılmasıyla yapılan Cappuccino, “latte”ye benzer fakat espresso lu bir kahve içeceğidir. Yemekten sonra sevdiklerinizle Cappuccino içmek için arama motorlarında Cappuccino'nun tarifini merak ediyorsanız haberimizin detayında tarifi bulabilirsiniz…

Cappuccino tarifi

4 su bardağı krema
2 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı soğuk kahve

Cappuccino yapılışı

1-Kremayı mikser yardımı ile çırpın.

2-Daha sonra içine diğer malzemeleri ekleyerek çırpmaya devam edin.

3-Çırpma işleminin sonunda krema iyice köpürecektir.

4-Bu işlemin ardından kahve çekirdeklerini sıcak suyun içinde eritin. Daha sonra içine süt ekleyerek karıştırın.

5-Bu karışımın içine cappucino için hazırladığınız kremayı ekleyin. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş