Evde Cappuccino nasıl yapılır?
Cappuccino espresso bazlı bir kahvedir. Espresso makinası kullanılarak yapılan cappucino her zaman çok daha iyi olsa da evde kendiniz de cappucino yapabilirsiniz. Evde Cappuccino yapmak isteyen kişiler arama motorlarında cevap aramakta. Peki, evde kolay Cappuccino nasıl hazırlanır?
2022-03-29 22:49:11
Cappuccino, Bir İtalyan yapımı kahve türüdür. Espresso ve sıcak sütün kaynatılmasıyla yapılan Cappuccino, “latte”ye benzer fakat espresso lu bir kahve içeceğidir. Yemekten sonra sevdiklerinizle Cappuccino içmek için arama motorlarında Cappuccino'nun tarifini merak ediyorsanız haberimizin detayında tarifi bulabilirsiniz…
Cappuccino tarifi
4 su bardağı krema
2 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı soğuk kahve
Cappuccino yapılışı
1-Kremayı mikser yardımı ile çırpın.
2-Daha sonra içine diğer malzemeleri ekleyerek çırpmaya devam edin.
3-Çırpma işleminin sonunda krema iyice köpürecektir.
4-Bu işlemin ardından kahve çekirdeklerini sıcak suyun içinde eritin. Daha sonra içine süt ekleyerek karıştırın.
5-Bu karışımın içine cappucino için hazırladığınız kremayı ekleyin. .
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