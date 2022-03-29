Evde Cappuccino nasıl yapılır?

Cappuccino espresso bazlı bir kahvedir. Espresso makinası kullanılarak yapılan cappucino her zaman çok daha iyi olsa da evde kendiniz de cappucino yapabilirsiniz. Evde Cappuccino yapmak isteyen kişiler arama motorlarında cevap aramakta. Peki, evde kolay Cappuccino nasıl hazırlanır?