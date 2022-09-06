Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha komik? Araştırma sonuçları oldukça ilginç

Sık sık çiftler arasında da gündeme gelen 'Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha komik?' sorusuna bilim insanları el attı. Polonya’daki Silesia Üniversitesi’nden araştırmacılar, uzun süredir birlikte olan 149 çifti inceledi. Sonuçlar oldukça ilginç...

"Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha komik?", "Kim daha iyi şaka yapıyor?" konuları bir araştırma konusu oldu. Polonya'da bulunan Silesia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, mizahın uzun süreli ilişkilerde oynadığı rolü anlamak için yola çıktı. Personality and Individual Differences dergisinde yayınlanan çalışmada, “İnsanlar potansiyel partnerlerinde iyi bir mizah anlayışına değer veriyor” diye ifadesi yer aldı. Sözcü'de yer alan habere göre, erkekler bir ilişkide komik olanın kendileri olduğunu düşünüyor.

UZUN İLİŞKİSİ OLAN ÇİFTLERLE KONUŞULDU

Araştırma için ortalama yedi yıldır birlikte olan 149 heteroseksüel çift baz alındı. Katılımcılara, eşlerine ne sıklıkta şaka yaptıkları, eşlerinin ne sıklıkla şaka yaptıkları ve eşlerinin şakalarının ne sıklıkla komik olduğunu düşündükleri de dahil olmak üzere ilişkilerindeki mizah konusunda anket yapıldı. Sonuçlar, erkeklerin kadınlardan daha fazla şaka yaptığını ve kendilerinin şakalarını daha iyi olarak değerlendirdiklerini ortaya koydu. Bununla birlikte, bir partnerin şakalarına gülme sıklığında cinsiyet farkı yoktu.

Araştırmacılar, “Erkekler, kadınlardan daha fazla şaka üretti, ancak cinsiyetler, eşlerinin şakalarına ne sıklıkla yanıt verdikleri konusunda farklılık göstermedi.” yorumunda bulundu.

ERKEKLER KENDİLERİNİ DAHA KOMİK GÖRÜYOR

“Erkekler de kendi şakalarını eşlerinin şakalarından daha komik olarak değerlendirdi.”

“Mizah tarzları açısından erkekler kadınlara göre daha saldırgan ve kendini geliştirici mizah tarzları kullandılar.”

‘Her iki cinsiyet de benzer şekilde sosyal ilişkiler ve koalisyonlar kurmak için yakın ilişki tarzlarını kullanabilir. Ancak, erkekler intraseksüel rekabette daha sık agresif ve kendini geliştiren tarzlar kullanabilirler” ifadelerini kullandılar.

Araştırmacılar, erkeklerin eşlerinden daha komik olduklarını düşündüklerini ve eşlerinin kendilerinin komiklikte üstün olduklarını düşünmelerine izin verirse bir ilişkide daha mutlu olduklarını ortaya koydu.

149 kişilik bir ankette, “erkeklerin daha komik olduğu” çıkarımının yapılması Sofie Hagen ve Eleanor Morton gibi bazı kadın komedyenlerin ise tepkisini çekti.