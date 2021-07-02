Günlük koşuşturmacamızda pratik olarak hazırlayabileceğimiz ve misafirlerimize ikram edebileceğimiz kekler yapmak mümkün. İşte tüm detayları ile birbirinden farklı en kolay kek tarifleri...

Çayların veyahut kahvelerin vazgeçilmezi ve evimize gelen misafirlerimize hazırlayabileceğimiz pratik kekler yapmak mümkün. Her evde bulunabilecek basit malzemeler ile birçok farklı ve basit kek yapmak çok kolay. Özellikle çok zamanı olmayan ve pratik olmak isteyen kişiler için kolay kek tarifleri hayat kurtarmakta. İşte tüm detayları ile birbirinden lezzetli basit kek tarifleri…

1. Klasik Kolay Kek Tarifi

Malzemeler

-3 yumurta

-1 su bardağı toz şeker

-1 su bardağı süt

-Yarım su bardağı sıvı yağ

-2,5 su bardağı un

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

-İsteğe göre limon kabuğu

Klasik Kolay Kek'in yapılışı

Öncelikle 3 yumurtanın ve 1 su bardağı toz şekerinin mikser vasıtasıyla iyice çırpılması gerekir. Krema haline bürünene kadar çırpılan yumurta ve şeker karışımına 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ve limon kabuğu eklenerek çırpma işlemine bir müddet daha devam edilir. Daha sonra ise 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ilave ederek mikser yardımıyla karıştırma işlemine kaldığımız yerden devam ederiz. En son işlemde ise daha önceden yağladığımız kek kalıbımıza ya da tepsimize hazırlamış olduğumuz kek harcını ilave ederiz. Kalıbımızı veyahut tepsimizi önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında 40-45 dakika aralığında pişiririz.

2. Kolay Havuçlu ve Tarçınlı Kek Tarifi

Malzemeler

-1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

-1 su bardağı toz şeker

-2 adet havuç(rendelenmiş)

-3 adet yumurta

-1 su bardağı süt

-2,5 su bardağı un

-1 su bardağı sıvı yağ

-1 su bardağı ceviz içi

-1 paket kabartma tozu

-1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

-1/2 adet rendelenmiş havuç

-1 adet yumurta akı

-150 gram pudra şekeri

Kolay Havuçlu ve Tarçınlı Kek'in yapılışı

Öncelikle yumurtalarımızı ve şekeri bir kaba alarak mikser yardımıyla iyice çırparız. Daha sonra sıvı yağ, süt ve tereyağını hazırlamış olduğumuz yumurta ve şekerden oluşan kremanın içine dahil ederiz. Bir kenarda da unumuzu, kabartma tozumuzu ve tarçınımızı eleriz. Malzemelerimizi eledikten sonra yavaşça yumurtalı şekerli krema karışımına ekleriz. Bundan sonra ise rendelenmiş havuçlarımızı bir miktar un ile iyice harmanlayıp, hazırladığımız karışımın içine cevizlerle birlikte ilave ederiz. Önceden yağladığımız fırın tepsimiz veyahut kek kalıbına hazırladığımız karışımı güzelce dökeriz. Önceden ısıtılmış 165 derecelik fırına kalıbımızı yerleştiririz. İlk yarım saat fırınımızın kapağını hiçbir şekilde açmadan kekimizin kabarmasını beklemeliyiz. Daha sonra ise kürdan yardımıyla kekimizin pişip pişmediğini anlayabiliriz. En sonunda ise yumurta akı ve pudra şekerini iyice karıştırarak hazırladığımız kremamızı fırından çıkmış ve soğumaya bırakılmış kekimizin üzerine ilave ederiz.

3. Kolay Mozaik Pasta tarifi

Malzemeler

-100 gram tereyağ

-1 su bardağı süt(200 ml)

-3 yemek kaşığı kakao

-4 yemek kaşığı pudra şekeri (toz şekerde kullanılabilir)

-2 paket petibör bisküvi



Kolay Mozaik Pasta'nın yapılışı

Öncelikle 100 gram tereyağını eritiriz. Pudra şekeri, eritilmiş tereyağ, süt ve kakaoyu bir kaba alarak güzelce çırparız. Daha sonra ise çırpılan malzeme üzerine 2 paket petibör bisküvi kırıp, dökeriz. Tüm malzemeler koyulduktan sonra spatula vasıtasıyla malzemeler hafifçe karıştırırız. Daha sonra hazırlanan harç streç film serilmiş olan kalıba dökeriz. En son işlemde ise karışımın döküldüğü kalıbu 4 saat boyunca dondurucuda bekletiriz ve soğuk bir şekilde dilimleyerek servis ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.