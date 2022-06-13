Domates kabuğu nasıl hızlı soyulur? En hızlı şekilde domates kabuğu soyma yöntemi

Domates kabuğu nasıl hızlı soyulur? Domates soyma konusunda bir püf noktasına ihtiyaç duyacağınızı belki düşünmezsiniz. Fakat bir kasa domates koymak istediğinizde en iyi püf noktalarını ararsınız. Hızlı, kolay ve pratik bir şekilde domates soymak istiyorsanız dikkatlice okuyun...

Domates soyma konusunda bir püf noktasına ihtiyaç duyacağınızı belki düşünmezsiniz. Fakat bir kasa domates koymak istediğinizde en iyi püf noktalarını ararsınız. Hızlı, kolay ve pratik bir şekilde domates soymak istiyorsanız dikkatlice okuyun...

Domates kabuğu nasıl hızlı soyulur?

Domates kabuğunu en ince şekilde bıçakla soysanız bile bu işlem oldukça uzun sürer. Kabuğun üzerinde kalan domates parçalarını hesaba katmıyoruz bile...

En hızlı şekilde domates kabuğu soyma yöntemi

Öncelikle tencereye suyu doldurun ve kaynatın. Daha sonra domateslerin alt kısmına (+) işareti gibi bıçakla çentikler atın.

Çizdiğiniz domatesleri kaynayan suyun içerisine atıp, 1-2 dakika kadar bekletin. Bu işlem domatesin boyutu, suyun içerisine attığınız domateslerin sayısı gibi durumlara göre değişiklik gösterecektir. Çünkü su soğuyacaktır.

En verimli anlama şekli; kabukların renk değiştirmesi, domatesin çatlaması veya çizilen bölgeden kabukların soyulması olarak anlatılabilir.