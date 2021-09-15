Diyet baklava nasıl yapılır? Diyet baklava yaparken nelere dikkat edilir?

Baklava birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen besinlerin başında gelmektedir. Eşsiz lezzeti ve tam kıvamında şerbeti ile vazgeçilemeyen tatlılardan biri olan baklava, en çok tüketilen tatlılardan biridir. Baklava, her ne kadar beyaz un ve şekerin yoğun olduğu bir tatlı olsada son zamanlarda diyet programlarına uygun hali de yapılmaya başlanmıştır. Daha düşük kalori oranıyla, şekersiz bir hayat sürdüren veyahut diyet sürecinde olan kişiler için birebir olan diyet baklavanın nasıl yapıldığı oldukça merak konusudur. Peki diyet baklava nasıl yapılır? Diyet baklava yaparken hangi malzemeler kullanılır? Diyet baklava yaparken nelere dikkat edilir? Diyet baklavanın bir dilimi kaç kaloridir?

Türk mutfak kültürünün vazgeçilmez tatlarından biri olan baklava yediden yetmişe birçok kişi tarafından sevilerek tüketilmektedir. Yapımı oldukça meşakkatli olan baklava, lezzeti ile de bir o kadar yiyenleri etkilemektedir. Baklava her ne kadar lezzetli bir tatlı da olsa, yapımı sürecinde kullanılan şeker miktarı diyet yapan veyahut diyabet hastası olan kişiler tarafından pek hoş karşılanmamaktadır. Bu sebeple son dönemlerde oldukça popüler olan şekersiz baklava yapımı revaçtadır. Hiçbir şekilde şekerin konulmadığı diyet baklava, birçok kişi tarafından internet üzerinden nasıl yapıldığı araştırılmaktadır. İşte tüm detayları ile diyet baklava nasıl yapılır sorusunun cevabı…

Diyet baklava yapılırken kullanılan malzemeler nelerdir?

Diyet baklava yapılırken, normal baklavalardan farklı olarak şeker ve un kullanılmamaktadır. Bunun yerine güllaç yaprakları ve hurma şerbeti kullanılarak baklava hazırlanmaktadır. Diyet baklava yaparken kullanılan malzemeler şöyledir;

Üç adet normal boyda güllaç yaprağı

Yaklaşık 7 yemek kaşığı dövülerek küçük parçalar ayrılmış Antep fıstığı

2 bardak kaynar süt (Kaynar süt güllaç yapraklarının ıslatılması için kullanılacaktır)

5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

Şerbeti için ise;

2 su bardağı kadar hurma şerbeti

Diyet baklava hazırlanışı;

Öncelikle 2 bardak sütümüzü kaynatarak işlemimize başlıyoruz.

Daha sonra kaynayan sütümüzü bir kenara alarak ılımasını bekliyoruz.

Ilıyan sütümüzü alarak, üç adet normal boyutlarda olan güllaç yapraklarımızın ıslatılmasında kullanıyoruz.

Islattığımız her güllaç yaprağımızın içerisine zeytinyağı sürüyoruz.

Güllaç yapraklarımıza zeytinyağı sürdükten sonra içerisine boylamasına olacak şekilde küçük parçalara ayrılmış Antep fıstığı ilave ediyoruz.

Güllaçlarımıza Antep fıstığı ilave ettikten sonra bir oklava yardımı ile güllaçlarımızı sarıyoruz.

Sardığımız baklavalarımızı yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin içerisine nizami bir şekilde diziyoruz.

Baklavalarımızı dizdikten sonra, kalan zeytinyağımızı alarak baklavalarımızın üzerine sürüyoruz.

Daha sonra 200 dereceye ayarladığımız fırınımıza tepsimizi koyuyoruz ve yaklaşık olarak 15-20 dakika boyunca baklavalarımızı orada tutuyoruz.

En son işlemde ise ılık halde bulunan hurma şerbetini sıcak bir halde fırından çıkardığımız baklavalarımızın üzerine döküyoruz.

Baklavalar hurma şerbetini çektikten sonra uygun şekillerde dilimlenerek servis edilebilir.

Diyet baklava yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Diyet baklava yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, normal baklava yapımındaki gibi şerbet ve tatlının sıcaklığıdır. Diyet baklava yaparken şerbetin ılık, tatlının sıcak olması baklavanın çıtırlığını ve lezzetini arttıracaktır.

Bir diğer husus ise güllaç yapraklarının ıslatılması esnasında sütün ılık olması gerekmektedir. Eğer sıcak süt kullanılır ise güllaç yaprakları çok çabuk dağılabilir.

Diyet baklava yapılırken Antep fıstığı yerine cevizde kullanılarak cevizli diyet baklava yapılabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus ceviz miktarıdır. Ceviz miktarının fazla olması diyet baklavanın kalorisini de arttıracaktır.

Bunun yanı sıra diğer baklava türüne göre oldukça fit olan diyet baklavanın bir tepsisi yaklaşık 1425 kaloridir. 1 dilim diyet baklava ise yaklaşık 118,75 kalori olarak hesaplanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.