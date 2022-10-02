Demir eksikliği çayı | Demir eksikliği nelere yol açar? Demir eksikliği için hangi bölüme gidilir?
Demir eksikliği çayı | Demir eksikliği ülkemizde çok sık rastlanan sorunlar arasında yer alır. Peki demir eksikliği nelere yol açar? Demir eksikliği için hangi bölüme gidilir? Demir eksikliği en hızlı nasıl giderilir? Evde demir eksikliği için hangi takviyeler yapılabilir? Demir eksikliği çayı ve detaylar...
2022-10-02 13:15:25
Demir eksikliği çayı | Demir eksikliği ülkemizde çok sık rastlanan sorunlar arasında yer alır. Peki demir eksikliği nelere yol açar? Demir eksikliği için hangi bölüme gidilir? Demir eksikliği en hızlı nasıl giderilir? Evde demir eksikliği için hangi takviyeler yapılabilir? Demir eksikliği çayı ve detaylar...
Demir eksikliği nedir?
Demir eksikliği; çeşitli nedenlerden dolayı vücudun ihtiyaç duymuş olduğu demiri karşılayamaması ya da vücutta tutamamasından kaynaklanan bir problemdir. Her yaşta görülebilir.
Demir eksikliği nedenleri
Demir eksikliğinin altında yatan birçok neden olabilir. Gebelik, adet dönemi, emzirme, sık doğum yapma, yeterli beslenememe gibi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. En doğru sonuç için bir uzmana başvurmak gerekir.
Demir eksikliği belirtileri
Demir eksikliği, beraberinde birçok hastalığı getirebilir. Dolayısıyla bu sorundan kurtulmak için en kısa sürede, doktora gitmek gerekir. Demir eksikliği belirtileri vücutta;
- Kırılgan saç ve tırnaklar
- Ciltte kuruluk
- Ağız köşelerinde çatlaklar
- Dilde yanma
- Ağız mukozasında hassasiyet
- Yorgunluk,halsizlik
- Sürekli yorgunluk hali
- Konsantrasyon problemleri
- İlgisizlik
- Fiziksel aktivitelerde nefes nefese kalmak
- Baş dönmesi, göz kararması
- Baş ağrısı
- Depresyon
- Uyku sorunları
- Normalden fazla üşüme
- Saç dökülmesi
- Cilt renginin soluk bir görünümde olması
- Dilde şişme, damakta kaşıntı
- Kulak çınlaması
- El ve ayaklarda karıncalanma
gibi kendini gösterebilir.
Demir eksikliği çayı
Demir eksikliğini gidermek için doktorların da en çok tavsiye ettiği takviye gıda pekmezdir. Pekmezin yenmesinden çok çay şeklinde tüketilmesi hem kana daha çabuk karışmasını sağlar hem de daha etkilidir.
Bu çay için mümkünse 5 çeşit doğal pekmez kullanılır. Pekmezlerin içeriğinin temiz olmasına da ayrıca özen göstermek gerekir. Eğer 5 çeşit pekmeziniz yoksa karışımlı pekmezlerden alabilir ya da tek çeşitle de bu tarifi yapabilirsiniz.
Demir eksikliği çayı tarifi
Pekmezlerden birer çay kaşığı olacak şekilde bardağın içerisine alın. Eğer tek çeşit ile yapacaksanız, 1 yemek kaşığı pekmezi, bardağa alın. Üzerine kaynamış suyu ilave edin. Karıştırın ve ılındığında için.
Demir eksikliği çayı nasıl tüketilmeli?
Çayı sabah ve akşam tüketin. 5 ya da 7 gün tüketilmesi gereken çay, mide boşken içilmelidir, etkisini göstermesi için. Yine çay öncesi ve sonrasında siyah çay, süt tüketmemeye özen gösterin.
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