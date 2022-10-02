Demir eksikliği çayı | Demir eksikliği nelere yol açar? Demir eksikliği için hangi bölüme gidilir?

Demir eksikliği çayı | Demir eksikliği ülkemizde çok sık rastlanan sorunlar arasında yer alır. Peki demir eksikliği nelere yol açar? Demir eksikliği için hangi bölüme gidilir? Demir eksikliği en hızlı nasıl giderilir? Evde demir eksikliği için hangi takviyeler yapılabilir? Demir eksikliği çayı ve detaylar...

Demir eksikliği çayı | Demir eksikliği ülkemizde çok sık rastlanan sorunlar arasında yer alır. Peki demir eksikliği nelere yol açar? Demir eksikliği için hangi bölüme gidilir? Demir eksikliği en hızlı nasıl giderilir? Evde demir eksikliği için hangi takviyeler yapılabilir? Demir eksikliği çayı ve detaylar...

Demir eksikliği nedir?

Demir eksikliği; çeşitli nedenlerden dolayı vücudun ihtiyaç duymuş olduğu demiri karşılayamaması ya da vücutta tutamamasından kaynaklanan bir problemdir. Her yaşta görülebilir.

Demir eksikliği nedenleri

Demir eksikliğinin altında yatan birçok neden olabilir. Gebelik, adet dönemi, emzirme, sık doğum yapma, yeterli beslenememe gibi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. En doğru sonuç için bir uzmana başvurmak gerekir.

Demir eksikliği belirtileri

Demir eksikliği, beraberinde birçok hastalığı getirebilir. Dolayısıyla bu sorundan kurtulmak için en kısa sürede, doktora gitmek gerekir. Demir eksikliği belirtileri vücutta;

Kırılgan saç ve tırnaklar

Ciltte kuruluk

Ağız köşelerinde çatlaklar

Dilde yanma

Ağız mukozasında hassasiyet

Yorgunluk,halsizlik

Sürekli yorgunluk hali

Konsantrasyon problemleri

İlgisizlik

Fiziksel aktivitelerde nefes nefese kalmak

Baş dönmesi, göz kararması

Baş ağrısı

Depresyon

Uyku sorunları

Normalden fazla üşüme

Saç dökülmesi

Cilt renginin soluk bir görünümde olması

Dilde şişme, damakta kaşıntı

Kulak çınlaması

El ve ayaklarda karıncalanma

gibi kendini gösterebilir.

Demir eksikliği çayı

Demir eksikliğini gidermek için doktorların da en çok tavsiye ettiği takviye gıda pekmezdir. Pekmezin yenmesinden çok çay şeklinde tüketilmesi hem kana daha çabuk karışmasını sağlar hem de daha etkilidir.

Bu çay için mümkünse 5 çeşit doğal pekmez kullanılır. Pekmezlerin içeriğinin temiz olmasına da ayrıca özen göstermek gerekir. Eğer 5 çeşit pekmeziniz yoksa karışımlı pekmezlerden alabilir ya da tek çeşitle de bu tarifi yapabilirsiniz.

Demir eksikliği çayı tarifi

Pekmezlerden birer çay kaşığı olacak şekilde bardağın içerisine alın. Eğer tek çeşit ile yapacaksanız, 1 yemek kaşığı pekmezi, bardağa alın. Üzerine kaynamış suyu ilave edin. Karıştırın ve ılındığında için.

Demir eksikliği çayı nasıl tüketilmeli?

Çayı sabah ve akşam tüketin. 5 ya da 7 gün tüketilmesi gereken çay, mide boşken içilmelidir, etkisini göstermesi için. Yine çay öncesi ve sonrasında siyah çay, süt tüketmemeye özen gösterin.