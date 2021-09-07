Cunda ezmesi nasıl yapılır?

Lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi Cunda ezmesi birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen mezelerden biridir. Özellikle Cunda ezmesi yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden Cunda ezmesi tarifini araştırmaktadır. Peki Cunda ezmesi nasıl hazırlanır? Cunda ezmesi yaparken hangi malzemeler kullanılır? Cunda ezmesi yaparken nelere dikkat edilir?

Lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi Cunda ezmesi birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen mezelerden biridir. Özellikle Cunda ezmesi yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden Cunda ezmesi tarifini araştırmaktadır. Peki Cunda ezmesi nasıl hazırlanır? Cunda ezmesi yaparken hangi malzemeler kullanılır? Cunda ezmesi yaparken nelere dikkat edilir?

Yapımı oldukça basit olan Cunda ezmesi son dönemlerde popüler olan mezelerden biridir. Günün her öğününde yenebilen ve peynir, dereotu, ceviz ve zeytinyağının bir araya gelerek oluşturduğu Cunda ezmesi, sofralarımızı süslemeye devam etmektedir. Birçok kişi ev ortamında en lezzetli ve kolay Cunda ezmesi hazırlamak için araştırma yapmaktadır. İşte tüm detayları ile Cunda ezmesi nasıl hazırlanır? sorusunun cevabı…

Cunda ezmesi yapılırken hangi malzemeler kullanılır?

Cunda ezmesi için gerekli olan malzemeler şöyledir;

150 gram ceviz içi

200 gram lor peyniri

200 gram çökelek

1 demet dereotu

1 çorba kaşığı kekik

1 çorba kaşığı pul biber

4 diş dövülmüş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Cunda ezmesini bulamak için;

Pul biber

Dereotu

Cunda ezmesi nasıl hazırlanır?

Cunda ezmesi için öncelikle 150 gram ceviz içini robottan geçirerek derin bir kaba ekliyoruz.

Daha sonra ise bu kabın içerisine 200 gram lor peyniri, 200 gram çökelek ve 1 demet kıyılmış dereotunu ilave ediyoruz

1 çorba kaşığı kekik, 1 çorba kaşığı pul biber, 4 diş dövülmüş sarımsak, yarım çay bardağı, zeytinyağı ve tuzu da karışımımıza ilave ederek yoğurma işlemine başlıyoruz.

Yoğurduğumuz karışımımızdan küçük toplar alarak pul biber ve dere otuna bulayarak servis ediyoruz.

Cunda ezmesi yaparken nelere dikkat edilir?

Hazırlanışı oldukça basit olan Cunda ezmesi yaparken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bu noktalar şöyledir;

Tüm malzemeleri karıştırırken, karışımın iyice harmanlandığından emin olmalıyız. Karışımın tam anlamıyla karışmaması malzemelerin eşit miktarda dağılmaması anlamına gelmektedir.

Cunda ezmesi yapılırken eklenen malzemelerin oranında çeşitli değişiklikler yapılarak, ezmenin lezzeti kişisel zevke göre ayarlanabilir.

Cunda ezmesi içerisine dere otu yerine ince kıyılmış maydanoz da ilave edilebilir.

Girit ezmesi nasıl yapılır? Girit ezmesi için kullanılan malzemeler nelerdir?

Cunda ezmesi ile birlikte tüketilebilecek bir diğer lezzetli ezme Girit ezmesidir. Yapımı oldukça basit olan Girit ezmesi tarifi için gerekli malzemeler şöyledir;

200 veyahut 250 gr kadar yağlı peynir

200 gr lor peynir

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 çay bardağı ceviz içi ( ezilmiş)

Üzerine gezdirmek için:

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Pul biber

Öncelikle 200 veyahut 250 gram kadar yağlı peyniri çatal yardımı ile güzelce eziyoruz. Ezdiğimiz peynir üzerine 200 gram lor peyniri, ezilmiş sarımsak, ceviz ve zeytinyağı ekleyerek karıştırma işlemine devam ediyoruz.

Karışımımıza dereotu ve maydonoz ilave ederek karıştırma işlemimize tüm malzemeler harmanlanana kadar devam ediyoruz. Servis esnasında ise üzerine zeytinyağı ve pul biber ilave edilerek servis edilmesi Girit mezesinin lezzetini arttıracaktır.

Girit ezmesi cam kavanoza ilave edilerek uzun süre muhafaza edilebilir.

Diğer ezme çeşitleri nelerdir?

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.