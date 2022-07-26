Creme Brulee nasıl yapılır? Creme Brulee (krem brule) malzemeleri nelerdir? Krem Brule tarifi

Meşhur yemek yarışma programı MasterChef’te yapılan Creme Brulee tatlısının tarifi merak ediliyor. Yarışma takipçileri “Creme Brulee nasıl yapılır? Creme Brulee (Krem Brule) tarifi nedir?” Sorularına yanıt arıyor. İşte en iyi krem brule tarifi…

MasterChef son bölümde yapılan Creme Brulee tarifi yarışma takipçilerinin merak konusu oldu. Crème Brulee (Krem Brule) aslında bir Fransız tatlısıdır ve yapımı oldukça basittir. Yarışmanın sevenleri bu tatlının yapımını merak ederek “Creme Brulee nasıl yapılır, Krem Brule malzemeleri nelerdir? En iyi Krem Brule tarifi” şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar.

Creme Brulee nasıl napılır?

Creme Brulee malzemeleri

4 su bardağı krema

1 adet çubuk vanilya veya 1 paket vanilya

6 yumurta sarısı

Yarım su bardağı toz şeker

Esmer şeker



Creme Brulee tarifi

Yumurtanın beyaz ve sarı kısımlarını dikkatlice ayırın. Sarılarını cam bir kaseye aktarın.

Kremayı küçük bir sos tenceresinde kaynama derecesine gelene kadar kısık ateşte kaynatın.

Kaynamaya yakın ocaktan aldın ve oda sıcaklığında biraz bekletin daha sonra yumurta sarılarını azar azar ekleyin ve hızlıca karıştırın.

Vanilya ve şeker ilave edin. Hazır olan krem brule karışımını, ısıya dayanıklı fırın kaplarına eşit olarak paylaştırın.

Tabanını en az bir parmak kalınlığında su ile kapladığınız fırın tepsisine porsiyonluk tatlı kaplarını dizin.

Yumurta ağırlıklı ve sulu kıvamlı bir tatlı olduğu için önceden ısıtılmış 180 derece fırında, sütlü tatlı kıvamı alana kadar (yaklaşık 45 dakika) pişirin.

Hafif bir şekilde salladığınızda kenar kısımlarından ayrılmıyorsa tatlınız bu süre zarfında olmuş demektir.

Fırından çıkardığınız tatlıların üzerine esmer şekeri paylaştırın.

Bir pürmüz yardımıyla tatlının üzerindeki şekeri yakıp, karamel görüntüsü kazandırdıktan sonra bekletmeden servis edin.

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