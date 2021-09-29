Çocuklara bitter çikolata yedirin! Çünkü...

Yüz yüze eğitim başladı. Pandemi nedeniyle uzun zamandır evlerde olan çocuklarımız tekrar insan içine karıştı. Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunan çocuklar havaların da soğumasıyla tekrar hastalanmaya başladı. Peki çocuklarımızı hastalıktan korumak ve bağışıklığını güçlendirmek için neler yapabiliriz? Detaylar haberimizde...

Okul çağındaki çocuklar havaların soğuması ve okulların da pandemi sonrası tekrar yüz yüze eğitime başlaması yüzünden hastalıklara açık bir hale geldiler. Çocuğumuzun beslenme ve yaşam tarzına dikkat ederek bağışıklığını güçlü tutup hastalıklar karşısında bir kalkan oluşturabiliriz. Peki nasıl?

Çocuklarımızın sağlıklı olması, bağışıklıklarının güçlü olması için uyku düzenlerine dikkat etmeliyiz. Okul çağındaki çocuklar günde en az 10 saat uyumalıdır. Çocuklar diyaframdan nefes alıp vermeyi öğrenmeli ve alışmalıdır. Ayrıca çocuklar haftada en az 2-3 defa egzersiz yapmalı, hareketsiz bir hayat sürmemelidir.

Çocuklar yeterli ve dengeli beslenmelidir. Fast food tarzı yiyeceklerden uzak durmalıdır. Kahvaltılarını sağlam bir şekilde yapmadan okula gitmemelidir. Çocukların beslenmelerinde 4 besin grubu da yer almalıdır. Birinci grup; süt, yoğurt, kefir, ayran, cacıktır. İkinci grup; kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, baklagil, peynirdir. Üçüncü grup; tüm sebzelerdir. Dördüncü grup; ekmek ya da tahıl, pilav, makarnadır. Çocukların vücudunun yağ ihtiyacını karşılamak için ise zeytin, badem, ceviz, fındık ya da badem beslenmelerine katılabilir.

Sabah kahvaltısına özel karışım

Bağışıklık güçlendirmek için sabah kahvaltısında bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağına bir çay kaşığı çörekotu koyun. Daha sonra karışıma bir çay kaşığı zerdeçal ve bir çay kaşığının ucuyla karabiber ekleyin. Bu karışımı her gün siz de çocuğunuz da tüketin. Çörekotu ve zerdeçal antioksidan bakımdan oldukça zengindir. Bu besinlerin bağırsaklardan emilimini kolaylaştırmak için aracı görevini yapacak olan sızma zeytinyağı ve karabiberdir.

Çocuklar bitter çikolata tüketmeli

Çocuğunuz okuldan geldikten sonra 2-3 parça bitter çikolata yiyebilir. Çünkü bitter çikolata içeriğindeki kakaodan dolayı antioksidan bakımından zengindir. Kakao dokularda hasar oluşumuna karşı savaşan koruyucu maddeleri yoğun olarak içerir. Bu özelliği ile de hastalıkların oluşmasına sebep olan inflamasyona karşıt etki gösterir. Ayrıca bitter çikolata beyne kan pompalanmasına yardımcı olur ve algıyı yükseltir. Beyin fonksiyonlarına sağladığı yararlar sayesinde öğrenmeyi kolaylaştırır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.