Çocuğunuzun odasını sarı renge boyarsanız...

Renklerin psikolojimize çok büyük etkileri vardır. Bu yüzden odalarımızı dekore ederken renk seçiminde çok dikkatli olmalıyız. Peki çocuklarımızın odasının boyası nasıl olmalı? Çocuğumuzun sağlığına dikkat etmek için ne tür bir boya satın almalı ve duvara uygulamalıyız? Sizler için araştırıp derledik...

Çocuğumuzun odasını dekore ederken renk seçimi yapmadan önce renklerin psikolojiye etkilerini öğrenmemiz gerekir. Ayrıca sağlıklı bir boya seçimi yapmak da oldukça mühimdir. İşte boya seçiminde dikkat etmeniz gerekenler...

Çocuk odasında kolay temizlenen, leke itici boyalar seçmek çok önemlidir. Çünkü küçük çocuklarımız odaların duvarlarını boyayabilir, kolayca kirletebilir. Leke itici özelliğe sahip teknolojik boyalar sizin işinizi oldukça kolaylaştırır. Boya kolay silinir bir silikon boya olursa sık sık odayı boyamak zorunda da kalmazsınız. Işığa dayanıklı boyalar da renk solmalarının önüne geçer.

Seçtiğiniz boya su ile inceltilmiş bir boya olmalıdır. Çünkü su ile inceltilmiş boyalar çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler. Düşük VOC değeri olan boyalar su bazlı boyalardır. Su bazlı boyalar diğer boyalara göre daha az kokuya sahiptir. Atmosferde iklim değişikliğine sebep olan kirleticilerle reaksiyona girmezler. Su bazlı boyaları duvara uygulamak daha kolaydır, ayrıca duvarda çok daha kolay kururlar. Bu boyalar daha uzun ömürlüdür. Bu sayede sık sık boya badana yapmanız gerekmez. Sabunlu bir suyla da kolayca temizlenebilir.

Enerji tasarrufuna önem veriyorsanız ısı yalıtımı sağlayan mikro cam küreler içeren boyalar sizin için uygun olacaktır. Bu boyalar aynı zamanda içerideki nemi dışarıya atmayı da sağlar. Bu sayede duvarlar nefes alır.

Boyada renk seçimi yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

Çocuğunuzun odasının boya rengini seçerken önce çocuğunuza danışmanızı tavsiye ederiz. Oda çocuğunuza ait olacağı için onun zevkine hitap etmesi gerekir. Çocuğunuzun içinde bulunmaktan zevk alacağı, mutlu bir şekilde oyunlar oynayacağı, huzur içinde uyuyacağı bir oda dekore etmelisiniz. Renklerin psikolojimize etkileri malum. Çocuğunuzun odasının rengini öğrenmeyi kolaylaştıran renklerden seçebilirsiniz. Böylelikle çocuğunuzun okul başarısı olumlu yönde etkilenecektir. Peki hangi renkler öğrenmeyi kolaylaştırır?

Sarı

Sarı tonları dikkat artışını sağlar. Çocuğunuzun da zevkine uygunsa odasını sarı renge boyayarak dikkatinin artmasını sağlayabilirsiniz.

Mavi

Mavi çok sevilen bir renktir. Çocuk odalarında tercih edilen en ideal renklerdendir. Duvar boyasında mavi ve tonlarını tercih ederseniz çocuğunuzun zihnini toplaması daha kolay olacaktır.

Yeşil

Yeşil saflığı, temizliği, yaşamı, huzuru, doğayı çağrıştırır. Bu özellikleriyle çocuk odasında tercih edilmesi gereken renklerdendir. Çocuğunuz derslerini çalışırken kolay sıkılıyor ve dikkati çabuk dağılıyorsa yeşil rengi tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Turuncu

Turuncu sosyal ve dışa dönük bir renktir. Bu renk çocuğunuzun daha sosyal hissetmesine ve kendine güvenmesine katkıda bulunacaktır. Çocuğunuzun da zevkine uygunsa odasında turuncu rengi kullanmanız iyi bir tercih olacaktır.

Dekorasyonda ayrıca duvar kağıtları, duvar yapışkanları, ahşap duvar dekorasyon ürünleri kullanabilir, çocuğunuzun ilgi alanına göre düzenlemeler yapabilirsiniz. Çocuğunuzu da dekorasyon işine katabilir birlikte hem eğlenceli anlar geçirebilir hem de çocuğunuza sorumluluk duyguları aşılayabilirsiniz. Ayrıca kendi emeğinin de olduğu odayı çocuk daha çok sevecektir. Dilerseniz çocuğunuzla birlikte bir duvara istediği resimleri çizebilirsiniz. Fırçaları elinize alıp, yıldız, gezegen, dağ gibi kolay çizilebilecek resimleri tercih edebilirsiniz. Belki de birlikte elinizi boyaya daldırıp duvarlara dokunup el izlerinizi çıkarabilirsiniz. Bu çocuğunuz için çok hoş bir anı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.