Sufle, kökeni 18. yüzyıl Fransa'sına dayanan tatlıdır. Sevilen tatlılardan biri olan çikolatalı sufle dün akşam MasterChef Türkiye'nin kaptan maçında yapıldı. Peki Çikolatalı Sufle Nasıl Yapılır? Evde Sufle Nasıl Yapılır? Detaylar burada...

Masterchef 5 Eylül yarışmasında şefler tarafından Sufle tatlısının yapılması istendi. Peki, Çikolatalı Sufle Nasıl Yapılır? Çikolatalı Sufle malzemeleri neler? MasterChef Sufle tarifi

Çikolatalı Sufle malzemeleri

2 yumurta (küçükse 3 tane)

80 gr bitter çikolata

50 gr tereyağı (tuzsuz tereyağı daha güzel tatlandırır)

1 tutam tuz

Yarım su bardağından biraz az şeker

Yarım su bardağı un

Servisi için:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Çikolatalı Sufle Nasıl Yapılır?

Yumurtayı kırdıktan sonra blender ile çırpın, köpüren yumurtaya çekeri yavaş yavaş ilave ederken çırpmaya devam edin.

Ocağa tereyağı ve bitter çikolatayı koyun, eridikten sonra altını kapatıp tuz ve unu ekleyin.

Güzelce karıştırdıktan sonra şekerli yumurtalı karışımın içine ekleyin.

Biraz çırptıktan sonra tabaklara alabilirsiniz.

Fırını işe başlarken çalıştırın, Fırında 200 dereceye koyun.

En fazla 10 dakika pişecektir. (Fırınınıza göre ve kabınızın boyutuna göre dikkatle izleyin.)

Eğer fırınınız küçükse daha çabuk pişer, bu yüzden 8 dakika da yeterli olur.

Çırpma aşamasında yumurta akları iyice kabarmalı ve ters çevrildiğinde akmayacak kıvama getirilmelidir. Yumurta akı eklenecek sufle karışımı asla sıcak olmamalı ve fırın belirlenen dereceye kadar ısıtılmalıdır.