Çiğ kıyma buzdolabında kaç ay saklanır? Çiğ kıyma dolapta kaç gün kalır? Pişmiş kıyma dolapta kaç gün saklanır?

Çiğ kıyma buzdolabında kaç ay saklanır? Et ürünlerinin buzdolabının altında ve üst kısmında saklanma süreleri farklıdır. Aynı şekilde tüketim süresi de değişmektedir. Peki Çiğ kıyma dolapta kaç gün kalır? Pişmiş kıyma dolapta kaç gün saklanır? İşte detaylar...

Et ürünlerinin buzdolabının altında ve üst kısmında saklanma süreleri farklıdır. Aynı şekilde tüketim süresi de değişmektedir. Peki Çiğ kıyma dolapta kaç gün kalır? Pişmiş kıyma dolapta kaç gün saklanır? İşte detaylar...

Çiğ ve pişmiş kıyma dolapta kaç gün kalır?

Hava ile temas eden et ürünlerinin bozulma süresi kısalır. Dolayısıyla kullanmak istemediğiniz et ürünlerini hava almayacak şekilde dondurmak, en verimli kullanım şeklidir.

Çiğ kıyma dolapta en fazla 2 gün saklanabilir. Dondurulmamış et ürünleri her gün için bakteri üretmeye devam eder.

Pişmiş kıyma dolapta üç ila dört gün durabilir fakat en kısa sürede kullanılması daha uygun olacaktır

Çiğ kıyma buzdolabında kaç ay saklanır?

Çiğ kıyma dondurucuda üç ila dört ay muhafaza edilebilir. Kıyma, satılan ambalajında ​​iki haftaya kadar dondurulabilir. Bundan daha uzun süre saklamayı planlıyorsanız paketlemelisiniz.