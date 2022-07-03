Çaydanlık nasıl parlatılır? Çizmeden çaydanlık parlatma teknikleri | Çaydanlık nasıl yıkanmalı?

Çaydanlık nasıl parlatılır? Gündelik yaşamda sıklıkla kullandığımız çaydanlıkların üzerinde oluşan lekeler, hoş görünmüyor. Peki ama bu lekeler nasıl çıkarılır? Çaydanlık nasıl yıkanmalı, ne ile yıkanmalı? Çizmeden çaydanlık parlatma teknikleri...

Gündelik yaşamda sıklıkla kullandığımız çaydanlıkların üzerinde oluşan lekeler, hoş görünmüyor. Peki ama bu lekeler nasıl çıkarılır? Çaydanlık nasıl yıkanmalı, ne ile yıkanmalı? Çizmeden çaydanlık parlatma teknikleri...

Çaydanlık nasıl parlatılır?

Çaydanlıkları sünger veya tel ile yıkıyorsanız, çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz demektir. Özellikle güç harcadığınız ve çaydanlığın çizilmesine sebep olan bu işlem, güzel sonuçlar doğurmayacak. Metal gövdeli materyallerin tel ile ovulması uygun değildir.

Çaydanlığı parlatmak için; mutfakta kullandığınız krem temizleyiciyi üzerine dökün ve bir poşet yardımıyla ovun. Bu işlem metal çaydanlıklar için birebir. Hem lekelerin çıkmasını, hem de yorulmadan çaydanlığın patlamasını sağlayacaksınız.

Çaydanlık nasıl yıkanmalı?

Metal çaydanlıkların leke yapması, sararması ve su izi olması, sıklıkla karşılaşılan bir olay. Fakat sık sık yıkamak ya da tellemek yerine, poşet ve krem temizleyiciyle bütün sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.