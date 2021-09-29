Buzdolabını yanlış yerleştiriyor olabilirsiniz

Buzdolabına koyduğunuz yiyecekler doğru şekilde muhafaza edilmelidir. Gıdaların tazeliğini daha uzun süre koruması için doğru raflara yerleştirilmesi gerekir. Peki buzdolabının hangi rafında hangi yiyecek olmalı? Buzdolabına yiyecek yerleştirirken nelere dikkat etmek gerekir? Detaylar haberimizde...

Mutfakların demirbaşı hiç şüphesiz buzdolabıdır. Buzdolabı elektrikli ev aletleri içinde en olmazsa olmaz olan eşyadır. Buzdolabı gıdalarımızı soğuk tutar ve bu sayede gıdalar uzun ömürlü olur. Yiyeceklerimizin uzun süre taze kalması için ise buzdolabını doğru kullanmamız gerekir. Buzdolabında yiyecekler uygun raflarda, belirli bir düzende bulunmalı, tertipli düzenli ve temiz olmalıdır.

Buzdolabında en soğuk bölüm üst raftır. Bu yüzden bu rafa bozulma hızı yüksek olan gıdalarınızı koymalısınız. Yani balık, tavuk, yumurta, süt, peynir gibi besinler bu rafta durmalıdır.



Çiğ etler üzerleri açık bir şekilde değil, streç filmle sarılı bir şekilde veya bir poşedin içerisinde olmalıdır.



Yumurtalar diğer gıdalarla temas etmemelidir. Çünkü çiğ yumurtanın kabuğunda birçok bakteri bulunur. Bu yüzden tehlikeli bir gıdadır. Kendi özel rafında veya kutularda muhafaza edilmelidir.

Pişmiş yemekler ve salataların bulundukları kapların mutlaka kapakları kapalı olmalıdır. Bu sayede buzdolabında kokular birbirine karışmayacak ve yeşillikler solmayacaktır.



Buzdolabının ikinci rafına pişmiş yemekler konulabilir. Yemekler sıcakken değil soğuduktan sonra buzdolabına yerleştirilmelidir.



Yoğurt doğru bir saklama kabında ve ağzı mutlaka kapalı olmalıdır.



En alt raf ise meyve ve sebzelere aittir. Fakat meyve ve sebzeleri buzdolabınıza yerleştirirken market poşetleriyle birlikte koymamalısınız. Bu poşetlerden çıkartmalı, ıslaksa önce kurulamalı ve öyle dolabınıza yerleştirmelisiniz. Sebze ve meyvelerin saklama kabında veya kese kağıdının içinde durmalarında sakınca yoktur.



Sebze ve meyve rafına sarımsak, soğan ve patates asla konulmamalıdır. Domates de oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gereken sebzelerden olduğu için buzdolabına konmamalıdır. Muz, avokado, portakal, mandalina ve elma da buzdolabında değil oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.



Buzdolabı nasıl temizlenmeli?



Buzdolabının içini temizlerken küçük bir kovanın yarısına kadar su doldurun. Üzerine 2 yemek kaşığı karbonat veya 4 yemek kaşığı sirke ekleyip karıştırın. Bu karışıma batırdığınız sünger ya da bezle buzdolabının içini temizleyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.