Bu sene turşunuzu bulaşık makinesinde yapın

Teknolojik aletler hayatımızı kolaylaştırıyor. Mutfakların demirbaşlarından bulaşık makineleri amaçları dışında da kullanılınca hayatı kolaylaştırabiliyor. Turşunuzu çabuk ve pratik bir şekilde kurmak için bulaşık makinesinden faydalanabilirsiniz.

Bulaşık makineleri sadece bulaşık yıkamaya yaramıyor. Kulağa garip geliyor evet ama hayatımızı kolaylaştıran bulaşık makinesi turşu yapımında da yardımımıza koşuyor. Marketlerde hazır satılan turşular buhar odalarında olgunlaştırılıyor. Siz de evinizde bulaşık makinesi sayesinde turşularınızı çok daha çabuk kurabilirsiniz.

Birbirinden lezzetli turşular kolayca hazırlanır fakat olgunlaşması, yenilecek kıvama gelmesi uzun sürer. Bu süreyi kısaltmak için bulaşık makinesinden faydalanabilirsiniz. Ön yargılı davranmayın ve bulaşık makinesine bir şans verin!

Turşu yapmaya başlamadan önce temiz ve contalı bir kavanoz kapağı ve cam kavanoz satın almalısınız. Plastik kaplarda turşu yapmak çok zararlıdır, unutmayın! Ayrıca plastik kapları bulaşık makinesine koyarsanız eriyecektir.

Bulaşık makinenizde turşu yapmak istiyorsanız makineniz yüksek dereceli yıkama yapıyor olmalıdır. Gelelim turşu tarifine...

Turşu Tarifi



Her zaman kullandığınız bir turşu tarifiyle turşunuzu hazırlayabilirsiniz. İlk kez turşu kuracaklar için ise 1 litre kavanoz için bir tarif paylaşacağız.

Salatalık, biber, domates gibi sebzeleri istediğiniz boyutlarda doğrayın. Daha sonra bir küçük çay bardağı sirke, iki yemek kaşığı kaya tuzu, iki su bardağı su, bir tatlı kaşığı limon tuzu, bir tatlı kaşığı şeker, beş diş sarımsaktan oluşan bir karışım hazırlayın. İçerisine defne yaprağı ve nohut da ekleyebilirsiniz.

Doğradığınız sebzeleri aralarına sarımsak sıkıştırarak kavanoza doldurun. Daha sonra hazırladığınız sıvı karışımı kavanoza ekleyin. Kavanozun kapağını hava almayacak şekilde sıkı sıkı kapatın. Hazırladığınız kavanozu bulaşık makinesinin üst veya alt sepetine yerleştirebilirsiniz. Makine çalıştıktan sonra devrilmeyecek şekilde yerleştirmeye özen gösterin. Daha sonra makinenizi en uzun ve en sıcak programa ayarlayın ve çalıştırın. Makineniz çalışıp durduktan sonra hemen turşuları içinden almayın. Makinenin içi soğuyana kadar kavanozları orada bırakın. Turşularınız hazır olacaktır. Turşuyu aynı gün içerisinde tüketebilirsiniz. Birkaç gün buzdolabında beklettikten sonra da açıp tüketebilirsiniz.

Bu yöntemle kavanozun kapağı da vakumlanacağı için kapağını açmadan uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca bulaşık makinesinde domates soslarınızı da hazırlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.