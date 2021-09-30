Bu besinler yağ yakıyor

Kilo vermek, yağ kaybı yaşamak için yaptığımız sporun yanında yediklerimize ve içtiklerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı besinler yağ yakımını hızlandırarak incelmenize katkıda bulunuyor. Sizler için yağ yakımına yardımcı besinleri derledik...



İnce ve kusursuz bir vücut birçok kadının hayali. Her kadın hem sağlıklı olmak hem de aynaya baktığında gördüğü vücudu beğenmek istiyor. Kilo vermek için tek başına spor da diyet de yeterli gelmiyor. Hepsinin bir bütün halinde olması gerekiyor. Sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve gerekirse besinlerle kilo verimini desteklemek şart. Peki hangi besinler kilo vermeye yardımcı, hangi besinler yağ yakıyor? Gelin birlikte bakalım...

Ananas



Ananasın enerji etkisi oldukça yüksektir. C vitamini de içeren ananas vücudumuza oldukça faydalıdır. Ananas aynı zamanda da metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Metabolizmanız hızlansın istiyorsanız kahvaltıda, ara öğünde veya akşam yemeğinde 2 dilim ananas yiyebilirsiniz.

Badem



Yoğurdun içine katarak yiyeceğiniz badem bel çevrsindeki yağlarınızı yakmanızı sağlayacaktır. On tane bademı ufalayıp içerisine iki kaşık yoğurt, zencefil ve zerdeçal ekleyip tüketebilirsiniz. Badem aynı zamanda metabolizmayı da hızlandıracaktır. Bu sayede bel çevrenizde yağlar eriyecek kaslar daha kolay oluşacaktır.

Yoğurt

Yoğurt yağ yakar, tokluk hissi sağlar. Bu sayede zayıflamanız kolaylaşır.

Zencefil

Yoğurdunuzun içine veya yemeklerinize katacağınız zencefil sizi tok tutacak ve yağ yakmanızı kolaylaştıracaktır. Zencefili içtiğiniz bitki çaylarına da ekleyebilirsiniz.

Yeşil Elma

Yeşil elmanın yağ yakma oranı kırmızı elmaya göre çok daha fazladır. Saçlarınızın ve cildinizin sağlığı için, kilonuzu dengede tutmak için mutlaka yeşil elma tüketmelisiniz.

Yeşil Çay

Yeşil çay kateşin maddesi içerir. Bu yüzden tüketildiğinde metabolizmayı hızladırır. Yağ oksidasyonu artar ve kalori yakımı fazlalaşır.

Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı vücutta yağ olarak depolanmaz. Enerji olarak kullanılan zincirli trigliserid içerdiği için vücutta yağ yakıcı etkisi vardır.

Yağsız Et

Yağsız etler termojenik etkidedir. Bu yüzden de daha çok kalori yakmanızı sağlarlar. Tavuk göğsü özellikle yağ yakma konusunda başarılıdır.

Acı Biber

Acı biberde kapsaisin maddesi bulunur. Bu madde yağları okside eder ve bel çevresinin incelmesini sağlar.

Muz

Muzda dirençli nişasta bulunur. Dirençli nişasta bağırsaktaki bakteriler tarafından yağ asidine dönüştürülür. Bu da yağ yakımını sağlar, obezite hastalığının önüne geçer.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.