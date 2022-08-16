Boşanma kararı çocuklara nasıl açıklanmalı?

Eşlerin aldığı boşanma kararı çocuğun hayatında önemli etkilere neden olabiliyor. Çocukları asıl etkileyenin boşanma değil ebeveynlerin süreci yönetme tutumu olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, karar açıklanmadan önce ön hazırlık yapılması ve ortak bir dil kullanılmasının daha sağlıklı olacağını ifade ediyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk; çocuklara açıklama yapılırken yaş özelliklerinin göz önünde bulundurulmasını, boşanma sürecinde çocuğun taraf tutmaya zorlanmamasını ve tartışmalarda aracı olarak kullanılmamasını tavsiye ediyor.



Boşanma kararı çocuğa doğru biçimde anlatılmalı



Eşlerin almış oldukları boşanma kararının çocuğun hayatında önemli etkiye neden olabileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, “Bu konunun sağlıklı şekilde çocuğa aktarılması ve süreci iyi şekilde yönetebilmek adına önem taşıyor. Boşanma sürecinde çocukta yaşanan sorunların nedenleri boşanmanın kendisinden değil, ebeveynlerin bu süreci ele alış biçimleri, süreci yönetme tutumları ve dolayısıyla çocuğun boşanma sürecinde neler yaşadığı ile doğrudan ilgili olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.



Boşanma bazen olumlu sonuçlar getirebiliyor



Ebeveynleri ayrılan her çocuğun travmatik bir süreç içinde olacağı düşüncesinin doğru olmadığını ifade eden Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, “Çünkü boşanma sadece olumsuz sonuçlara sebep olmaz, bazen olumlu sonuçları da getirebilir. Aile ve ev içinde çatışmanın bitmesi, iki ebeveynle ayrı ayrı daha iyi ilişkilerin kurulması ve ailedeki istikrarın sağlanabilmesi çocuğun iyi olma halini de olumlu yönde etkiler. Sürekli olarak mutsuzluğun, kavganın veya şiddetin hakim olduğu evde, ailede büyüyen çocuklar hem şu anki süreçte hem de ileriki yaşantılarında daha olumsuz bir süreç içine gireceklerdir.” diye konuştu.



Kararın ortak alındığı ifade edilmeli



Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, boşanmanın anne ve babanın birlikte açıklaması gereken bir süreç olduğunu vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu kararı açıklamadan önce anne ve babaların çocuk ile neleri, nasıl konuşacakları hakkında ön hazırlık yapması, ortak bir dil belirlemesi sağlıklı olacaktır. Boşanmanın yetişkinler tarafından alınabilecek bir karar olduğu ve ebeveynlerin ortak kararı olduğunun belirtilmesi de önemlidir. Ayrıca çocukların yaş grubu özellikleri dikkate alarak açıklanması uygun olacaktır. Özellikle 8 yaş altındaki çocuklar daha somut açıklamalara ihtiyaç duyarken, ergenlik dönemindeki çocuklar ile biraz daha detaylı biçimde konuşulabilir. Ancak unutulmaması gereken önemli noktalardan bir tanesi de çocukların bilmesine gerek olmayan bilgileri aktarmaktan kaçınmaktır.”



Çocuk taraf tutmaya zorlanmamalı



Bununla birlikte belirsizlikleri ortadan kaldıracak durumların da çocuğa iletilmesi gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, “Nerede, kiminle yaşayacağı, ne sıklıkla ebeveynlerini göreceği gibi temel bilgiler çocuğa mutlaka anlatılmalı. Boşanma süreci ve sonrasında çocuğun tartışmalarda aracı olarak kullanılmaması, taraf tutması için zorlanmaması ve ebeveynleri ile sağlıklı ilişkiler kurmaya devam etmesi çocuğun en az zararla süreci tamamlaması için dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alıyor.” diye konuştu.



Çocukların yaklaşımları yaşlarına göre değişiyor



Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, “Yaş gruplarına göre boşanma süreci ele alınacak olursa 2-6 yaş arası çocukların benmerkezci yapıları nedeniyle boşanmadan kendilerini sorumlu tuttuklarını söyleyebiliriz dedi ve “7-12 yaş arası çocukların ise daha çok boşanmanın suçunu anne ve babaya yükledikleri görülüyor. 12 yaş ve üzeri çocuklar bazen kabullenici bazen de tamamen durumu reddedici bir tavır takınabiliyorlar. Eğer çocuklarda boşanma sonrasında uzun süreli olarak akademik başarıda düşüş, içe kapanma, uyku ve yeme bozuklukları, huzursuzluk, saldırgan davranışlar, hırçınlık ve benzeri davranış sorunları görülüyorsa mutlaka uzman desteği alınması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.