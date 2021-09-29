Birbirinden güzel yatak başı dekorasyon fikirleri

Evlerimizde dekore edebileceğimiz, güzelleştirebileceğimiz bir sürü eşya var. Bunları genellikle fark etmiyoruz ve olduğu haliyle kullanmaya devam ediyoruz. Dekorasyonla ilgiliyseniz ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız sizleri yatak odasına davet ediyoruz. Yatak başlığınızı ve yatak başınızı dekore etmeye ne dersiniz? İşte size bazı öneriler...

Dekorasyona ilgiliyseniz evinizde farklı fikirlerle çok güzel işler başarabilirsiniz. Yatak odanızın görünümünden sıkıldıysanız, biraz renk katmak, kendinizden esintiler oluşturmak istiyorsanız yataş başına el atabilirsiniz. İşte bazı öneriler...



Makrome Süs



Yatak odasının en önemli eşyası takdir edeceksiniz ki yataktır. Yatak başına yapabileceğiniz değişik dekorasyonlarla odanızın havasını tamamen değiştirmeniz mümkündür. Günümüzde bohem sitilden hoşlananlar yatak başlarına makrome süsler asarak odaya hareket katıyor.



Aydınlatma



Eğer yatak odanız çok ışık almıyor ve karanlıksa, dekorasyonda aydınlatmayı kullanmak iyi bir fikir olacaktır.



Cibinlik



80'li yıllarda yatak odalarında cibinlik kullanmak çok modaydı. Günümüzde de hala uçuş uçuş tülleriyle cibinlikler popülerliğini devam ettiriyor. Yatak başınızda cibinlik kullanarak çok romantik bir hava yakalayabilirsiniz.



Ayna



Artık herkes biliyor. Küçük mekanlarda ayna kullanımı odanın daha geniş ve ferah algılanmasına sebep oluyor. Eğer küçük bir yatak odanız varsa ve olduğundan büyük, ferah gözükmesini hem de şık olmasını istiyorsanız yatak başınızda odanıza uyumlu boyutlarda bir ayna kullanabilirsiniz.



Duvar Kağıdı



Odanıza uyumlu klasik veya modern tarzda seçeceğiniz duvar kağıdı yatak başınıza çok yakışacaktır. Duvar kağıtları odalara benzersiz bir görünüş kazandırırlar. Yatak başına duvar kağıdı koyarak yatağınızın olduğu konumu daha dolu ve şık gösterebilirsiniz.



Doğa Esintileri



Yatak odanızın dekorasyonunda doğadan esinlenmek isterseniz yeşil yapraklı bitkiler, dal parçaları gibi öğeler yatak başınızı oldukça şık gösterecek ve odanızın havasını tümden değiştirecektir.



Açık raflar



Yatak başınızı hem işlevsel olarak kullanmak istiyor hem de şık olsun istiyorsanız açık raflar tercih edebilirsiniz. Açık raflar sayesinde hem kişisel eşyalarınızı yakınınızda bulundurabilir hem de göze hitap eden bir sergileme alanı elde edebilirsiniz.

Slogan

Yatak başınıza sizi ve hayat mottonuzu yansıtan, her gün uyandığınızda okumak ve kendinize hatırlatmak isteyeceğiniz yazılar, sloganlar da kullanabilirsiniz. Eğer odaya girdiğinizde ilk göze çarpmasını istediğiniz şey yatak başıysa o kısmı odanın rengine nazaran daha koyu bir renge boyayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.