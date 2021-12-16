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TIMETURK / KADIN & AİLE / Billie Eilish, bol kıyafet giyme sebebini açıkladı

Billie Eilish, bol kıyafet giyme sebebini açıkladı

Genç kuşağın yıldız şarkıcılarından biri olan Billie Eilish, vücudunu sergilemek yerine neden bol kıyafetler giydiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2021-12-16 00:27:48
Billie Eilish, bol kıyafet giyme sebebini açıkladı

Bol kıyafetlerinin ve benzersiz tarzının cinselleştirilmekten kaçınmak için bilinçli bir seçim olduğunu belirten Billie Eilish, kimlerden, niçin kaçındığını şöyle anlattı:

“Dünyanın benim hakkımda her şeyi bilmesini asla istemiyorum. Bu beni deli ediyor. Göğüslerimden rahatsız olmaman için büyük bir gömlek giymem gerekiyor. Bu yüzden büyük, bol giysiler giyiyorum. Kimsenin bir fikri olamaz çünkü altında ne olduğunu görmediler. Bilmedikleri için kimse bir şey diyemez.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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